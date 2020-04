Khabib najavljuje nove pohode: Valjda neće biti korone u rujnu

Na otok nije želio doći, ali mogao bi se tamo pojaviti potraje li pandemija korona virusa nešto duže. Prvak lake kategorije Khabib Nurmagomedov (31) još neko vrijeme neće ulaziti u oktogon jer mu slijedi Ramazan od 23. travnja do 23. svibnja, a nakon toga će mu trebati vremena da se vrati u trenažni proces.

- No, rujan nije tako daleko. Teško je vjerovati da će do tada sve ovo biti gotovo. No, jedan mudar čovjek je davno prije rekao da u vremenu mira moraš uvijek biti spreman za rat. Nego, kako vi provodite svoje dane? - napisao je 'orao' na Instagramu.

Tony Ferguson (36) i Justin Gaethje (31) vjerojatno će se prvom prilikom boriti za interim naslov prvaka lake kategorije, a pobjednik te borbe trebao bi se boriti protiv Khabiba kad za to dođe vrijeme. Jedna od najiščekivanijih borbi u povijesti organizacije odgođena je i peti put, a šesti put je tek u nastajanju.

No, kaže se da se zvijezde čekaju, a Khabib je jedna od najvećih zvijezda UFC-a. On će se sad posvetiti Ramazanu gdje će postiti od zore do zalaska sunca. A nakon toga, opet trening i čekanje... A pitanje je hoće li Tony čekati na Khabibov povratak, ali i Dana White jer Nurmagomedovu ovo nije prvi put da iz nekog razloga odgađa borbu pa ga se mora čekati što zbog Ramazana, što zbog privatnih obaveza...