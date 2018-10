Khabib zaprijetio: Ako izbacite mog 'brata' iz UFC-a, idem i ja

Od meča između Khabiba Nurmagomedova i Conora McGregora je prošlo nekoliko dana, no bura se još ne stišava. Sad je Khabib poslao ultimatum vodstvu UFC- a zaprijetivši da će izaći iz organizacije ako izbace njegovog timskog kolegu Zubairu Tukhugova.

Dagestancu je najviše zasmetalo to što Conor i njegovi timski kolege nisu kažnjeni ni za jedan nered koji su napravili.

- Želio bih se obratiti UFC-u. Zašto niste njih kaznili nakon što su napali autobus i ozlijedili nekoliko ljudi. Mogli su ubiti tamo nekog, zašto nitko ne spominje to što su vrijeđali mogu zemlju, obitelj, religiju, naciju? Zašto morate samo kazniti ljude iz mog tima ako su i oni radili nered - napisao je Khabib na Instagram profilu.

Najviše ga smeta to što UFC nije jednak prema svima.

- Ako kažete da sam ja započeo sav taj nered, to nije istina. On je sve to započeo, a ja sam samo završio. U svakom slučaju, kaznite mene, Zubaira Tukhugov nema nikakve veze s tim. Ako ste mislili da ću šutjeti na sve to, bili ste u krivu. Otkazali ste borbu od Zubaire, a najavili ste ga i izbaciti iz organizacije jer je udario Conora. Ali nemojte zaboraviti da je Conor njega prvog udario, samo pogledajte video - rekao je Khabib i zaprijetio UFC-u da će izaći iz organizacije.

- Ako njega izbacite, budite sigurni da odlazim i ja. Mi u Rusiji smo uvijek uz svoju braću. Moramo obraniti našu čast i to je najbitnija stvar - zaključio je UFC prvak.

Dana White je nakon incidenta najavio da će obojicu boraca iz Khabibovog tima izbaciti doživotno iz MMA organizacije, no nakon ove objave Dagestanca morat će ozbiljno razmisliti. Ostao bi bez fantastičnog borca, a tako i bez velikog revanša Khabiba i McGregora.

Podsjetimo, Dagestanac je obranio UFC naslov lake kategorije u Las Vegasu, borba je prekinuta u četvrtoj rundi nakon što je Khabib uhvatio McGregora u položaj za zahvat gušenja i natjerao ga na tapkanje. No, nakon toga nastao je pravi kaos.

Khabib je preskočio ogradu kako bi se obračunao s ljudima iz McGregorova tima, koji su ga uoči borbe provocirali, vrijeđali mu obitelj i ismijavali vjeru. Za Khabibom je potrčao i McGregor, ali tu je bio Zubaira Tukhugov koji je udario McGregora, a Irac mu je potom i uzvratio. Zbog straha od većih nereda, pobjednik nije ni proglašen.