Khabib stao u Tonyjevu obranu: Neću o njegovim problemima!

Ako korona virus ili jedan od boraca ne otkažu borbu, u petom dogovorenom okršaju Khabib i Tony prvi bi puta trebali izaći u oktogon. Dagestanac će braniti titulu prvaka lake kategorije protiv neugodnog borca koji je nakratko morao napustiti borilačku karijeru zbog mentalnih problema koji su mu uzrokovali raskol u obitelji, a Ferguson ih je često nazivao 'unutarnjim demonom'.

Foto: Reuters

Nurmagomedov i Ferguson nisu prijatelji, daleko od toga, ali prvak u nekim stvarima 'ne da' na protivnika. Na pitanje novinara o prošlim psihičkim problemima Tony je jednostavno odgovorio 'j*bi se', dok je 'dagestanski orao' na pitanje o problemima protivnika pokazao čvrst stav.

- Iskreno, ovo između nas nije ništa na osobnoj razini. Stoga ne želim pričati o njegovom problemu, obitelji i psihičkom stanju. To je njegov problem. Ostavite ga na miru. Ne želim pričati o njemu i njegovim problemima. Svi vi koji se nalazite ovdje imate svoje probleme. Nitko nije siguran. Ako on treba pomoć, mi mu trebamo pomoći. No, ispred nas je borba idućeg mjeseca i on je moj protivnik. Voditi razgovore o njegovim psihičkim problemima... Mislim da to nije dobra stvar - jasno je poručio Khabib.

Podsjetimo, u ožujku prošle godine spominjala se moguća borba s Khabibom ili GSP-om, ali na kraju je Ferguson završio daleko od oktogona. Sad je u novoj borbi, onoj sa samim sobom. Nakon što je njegova žena Cristina podnijela zahtjev za zabranu pristupa, njegovo se stanje pogoršalo te je morao kod psihijatra. Uspio se 'el cucuy' izvući iz problema nakon nekoliko mjeseci, a 18. bi travnja trebao ući u oktogon i boriti se protiv Khabiba za naslov prvaka lake kategorije.