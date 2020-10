- Vjerujte mi da je bolja verzija Khabiba. Ubojica, pravi\u00a0ubojica. Sve ima, udara\u010dku tehniku, grappling, jiu-jitsu, dobro izgleda i kombinacija je Khabiba, Jona Jonesa i Israela Adesanye -\u00a0nahvalio ga\u00a0je menad\u017eer Ali Abdelaziz prije nekoliko mjeseci.

Khabib u mirovini, a 'Ubojica' Usman njegov je nasljednik...

Khabib je nakon pobjede nad Justinom Gaethjeom odlučio prekinuti karijeru jer je dao obećanje majci da se bez oca više neće boriti, ali UFC, čini se, ipak neće ostati bez Nurmagomedova

<p>Khabib će nakon odlaska u mirovinu i dalje raditi u svom MMA timu koji je ostao iza njegovog oca Abdulmanapa i u kojem se nalaze neke nove zvijezde. Nekoliko je onih koji nose prezime Nurmagomedov. Abubakar i Umar su solidni borci, ali kao najveći talent ističe se <strong>Usman</strong> (23).</p><p>Usman Nurmagomedov još je neporaženi borac na omjeru 11-0, što naravno ne treba ništa značiti ako vam nude mečeve s puno slabijim protivnicima, ali ako cijeli život treniraš s Khabibom i imate istog menadžera, to vjerojatno znači da imate određenog potencijala. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Khabib pliva uzvodno u rijeci</strong></p><p>Za Usmana Nurmagomedova tvrde da je bolja verzija Khabiba, ako bolja verzija uopće može postojati. Njegovu karijeru vode ljudi koji su se brinuli o Khabibu, a razlog zašto imaju velika očekivanja od njega je činjenica da je, pokraj odličnog grapplinga i hrvanja, Usman specijalist i za muay thai.</p><p>- Vjerujte mi da je bolja verzija Khabiba. Ubojica, pravi ubojica. Sve ima, udaračku tehniku, grappling, jiu-jitsu, dobro izgleda i kombinacija je Khabiba, Jona Jonesa i Israela Adesanye - nahvalio ga je menadžer Ali Abdelaziz prije nekoliko mjeseci.</p><p>Usman je bio uz Khabiba tijekom ovog kampa, a očekuje se da će u 2021. godini i on nakon Umara i Abubakara postati član UFC-a. Samo jedan je čovjek s njim izdržao tri runde, a to je Ruslan Haisamtudinov. Sedam mečeva je dobio nokautom i triput je protivnike prisilio na predaju.</p><p>Poziv iz UFC-a, čini se, samo je pitanje vremena. Dok Usman ne postane kandidat za pojas u najjačoj svjetskoj organizaciji, Khabib će raditi s odabranim nasljednikom <strong>Islamom Mahačevim</strong> za kojeg vjeruje da će uzeti titulu lake kategorije u sljedećoj godini.</p>