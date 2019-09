Khabib za 100 tisuća $ prodao majicu Poiriera, donirao i White

Na UFC-u 242 Khabib Nurmagomedov pobijedio je Dustina Poiriera 'gušenjem' u trećoj rundi i tako obranio naslov prvaka lake kategorije. Borci su pokazali veliki respekt, a nakon borbe zamijenili su i majice s kojima su ušli u ring. 'Dagestanski orao' najavio je kako će majicu prodati i sav dobiveni novac donirati 'Good Fightu', Poirierovoj dobrotvornoj organizaciji.

Foto: Instagram

To je i napravio, a njegova je gesta dobro odjeknula. Majica je prodana za 100.000 dolara, a nakon toga je jednaku svotu novaca udruzi uplatio i predsjednik UFC-a Dana White. Poirier će dio novca dati i udruzi Fightt For The Forgotten u vlasništvu bivšeg MMA broca Justina Wrena koji pomaže lokalnom stanovništvu u Ugandi koje ima veliki problem s pitkom vodom. Khabib je drugi borac koji je to napravio jer je svoje rukavice u istu svrhu već donirao Max Holloway.

Khabib čeka sljedećeg protivnika - Tony, Conor, GSP?

'Dagestanski orao' je na zasluženom odmoru nakon 28. pobjede zaredom, a novi protivnik se traži. Nurmagomedov ima dvije obrane titule u nizu (McGregor, Poirier) i spominje se kako bi sljedeći njegov protivnik trebao biti Tony Ferguson. Potvrdio je to i Dana White.

Foto: Reuters

- Tony Ferguson će dobiti sljedeću borbu za pojas. Ako iz nekog razloga Tony ne može prihvatiti taj meč ili se ne bude želio boriti u tom trenutku, onda je Conor McGregor realna opcija - rekao je predsjednik UFC-a.

Nedugo nakon pobjede Dagestanca protiv Poiriera, javio se i spomenuti Conor te zatražio uzvrat u Moskvi.

Book my rematch for Moscow. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7. rujna 2019.

No, s tim se ne slažu u timu 'dagestanskog orla'. Nisu zainteresirani za Fergusona, a još manje za 'zloglasnog' Irca.

- Nikog nije briga o Tonyju. Stvarno, nije nam na kraj pameti. GSP je sljedeći. To je ono što želimo. Tony ne dobiva ono što želi, a mi dobivamo ono što Khabib želi. I ako me Khabib nazove i kaže da želi Georgesa St. Pierrea, onda mu je sljedeći protivnik Georges St. Pierre - jasan je Khabibov menadžer Ali Abdelaziz.

Možda će to pomrsiti neke planove Dani Whiteu, ali vjerojatno se ni on ne bi bunio jer PPV u kojoj bi glavna borba bila ona između Khabiba i GSP-a sigurno bi donijela novu veliku financijsku injekciju u američku organizaciju.