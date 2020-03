Khabiba poslali u Rusiju, White tvrdi: Imam lokaciju UFC-a 249

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Khabib kako? Objasnio je kako se izgovara famozno prezime...

Brooklyn pa Las Vegas pa Dubai pa... Najvjerojatnije ništa od toga. Predsjednik UFC-a Dana White morao je odgoditi sve događaje UFC-a do daljnjega, ali od onog kojeg predvode Khabib Nurmagomedov (31) i Tony Ferguson (35) ne želi odustati. Rekao je da će se borba sigurno održati, a prema njegovim riječima to je na dobrom putu.

- Zasada vam neću reći mjesto gdje ćemo održati event. Borba će se dogoditi na dogovoreni datum, bit će dostupna preko PPV-a (pay per view) i cijeli će svijet moći gledati - poručio je predsjednik UFC-a.

Koronavirus praktički je 'zaustavio' cijeli svijet, pa tako i onaj sportski. UFC je imao ideju sve događaje premjestiti u APEX centar te bez gledatelja i preko 'pay per view' sistema prenositi sliku iz oktogona. No, i to se na kraju izjalovilo, ali izgleda da je Dana došao do rješenja i odlučan je u tome da se događaj održi.

- Imao sam dobar život do sada. Ako će me koronavirus dokrajčiti, neka tako bude. Jedna stvar je zagarantirana u životu: svi ćemo umrijeti. Kako, to nitko ne zna. Mnogi ljudi umiru od srčanih bolesti, u prometnim nesrećama i gripa. Ako će me koronavirus doći glave, ja tu ništa ne mogu napraviti.

U međuvremenu je prvak u lakoj kategoriji Khabib Nurmagomedov (31) morao natrag u Rusiju. Na američkom je tlu trenirao sam u dvorani AKA-e (American Kickboxing Academy), ali nakon uvođenja strožih mjera u SAD-u zbog pandemije koronavirusa odlučio se vratiti na dagestansko tlo.

- Ne mogu shvatiti što se događa. Gdje se borimo i hoćemo li se uopće boriti, i što je s lokacijom borbe? Ovako nešto nisam mogao ni zamisliti - napisao je na Twitteru 'dagestanski orao'.

Podsjetimo, borba između Khabiba Nurmagomedova i Tonyja Fergusona trebala bi se održati 18. travnja na zasad još nepoznatoj lokaciji, a okršaji spomenutih protivnika odgađani su u četiri navrata. Brojni fanovi slobodne borbe počeli su se pitati hoće li se ikad održati borba jer im možda jednostavno nije suđeno. A možda se i dogodi spomenutog datuma. Možemo samo čekati...

