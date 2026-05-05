KIEL - NEXE Gdje gledati? Neka 'gromovi' bljesnu i u Njemačkoj!

Zagreb vedri i oblači hrvatskim rukometom već 34 godine, a naslov će osvojiti i ove sezone. No i hrvatski prvak trebao bi se nakloniti Našičanima za ono što rade u Europi.

Nexe je na svom parketu slavio protiv moćnoga Kiela 33-30 u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige i došao do najveće pobjede u povijesti kluba, a danas u Njemačkoj može prirediti najveću senzaciju u povijesti ovog natjecanja. Uzvrat je u 20.45 sati (Arena Sport 2) u Wunderino Areni, koja prima 10.000 gledatelja.

Rukometaši Nexea pobijedili Kiel u prvoj utakmici četvrtfinala EHF Europske lige | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nexe je Final Four Europske lige igrao i prije četiri godine, kad je završio na četvrtome mjestu, no ovo društvo sad ima još elitniji i zvučniji status, pa bi izbacivanje diva kao što je Kiel odjeknulo diljem Europe.

- Ovdje sam 20 godina i nisam doživio ovakvo ludilo kao u prvoj utakmici u Našicama. Svi smo disali kao jedno i dragi nas je Bog nagradio. Za mene nema većeg privilegija nego biti na klupi Nexea. Bit će nam vrlo teško u Kielu i zato moramo ponoviti ovakvo izdanje. Nitko nam ne može zabraniti da sanjamo, bacit ćemo se na glavu i pokušati sve - najavio je trener Saša Barišić-Jaman.

Našičani su u prvoj utakmici pokazali da mogu i protiv najjačih, a sad im preostaje doći u Kiel i uživati u rukometnom hramu. Jer mnogi ovakve utakmice igraju jedanput u životu. Nijemci su pod velikim pritiskom i gori im pod petama, a ispadanje od Nexea bio bi golem udarac za klub čiji je godišnji budžet 12 milijuna eura.

Sve to ide u prilog hrvatskom viceprvaku, koji će maksimalno motiviran istrčati na parket sa željom da još jedanput priredi rukometno čudo te da šokira Domagoja Duvnjaka, Verona Načinovića, Andreasa Wolffa i moćno društvo. Kakva bi to samo priča bila...

- Imamo tri razlike iz prve utakmice, ali ni deset golova prednosti protiv Kiela nije garancija za prolazak. Ako ponovimo ovo, sve je moguće. Odgovaraju nam ovakve utakmice, lakše nam je igrati protiv boljih i jačih - kazao je Tin Lučin.

Vrijeme je da i Wunderino Arena, u kojoj su "padali" najveći rukometni divovi, osjeti moć "gromova".