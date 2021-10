Rukometaši PPD Zagreba pružili su solidan otpor na gostovanju kod višestrukog europskog i aktualnog njemačkog prvaka Kiela u utakmici 4. kola skupine A Lige prvaka, u kojoj su poraženi sa 36-28 (18-15).

Strijelce hrvatskog prvaka predvodili su Ivan Čupić i Filip Vistorop sa šest pogodaka, a četiri gola postigao je Csaba Leimeter. Po tri put su se u strijelce upisali Sandro Obranović, Davor Ćavar i Luka Lovre Klarica. Dino Slavić i Matej Mandić su imali po četiri obrane.

- Ovo je rukometna tvrđava, ali ne mogu se oteti dojmu da smo prvo poluvrijeme odigrali dosta dobro i na kraju otišli s najvećom razlikom, minus tri. Imali smo problem s rotacijama. Kad je Kiel pojačao tempo, imali su šuteve izvana i polukontre, to više nismo mogli pratiti. To je, ipak, u ovom trenutku jedna razina iznad nas. Izgubili smo osam razlike, ali mislim da je realno bilo malo niže. Veći dio utakmice to nije bilo loše, pogotovo prvo poluvrijeme - rekao je Ivica Obrvan, trener Zagreba.

Kod Kiela je najbolji strijelac s osam pogodaka bio Norvežanin Harald Reinkind. Sedam golova postigao je kapetan hrvatske reprezentacije Domagoj Duvnjak, a šest puta je mrežu pogodio Norvežanin Sander Sagosen. Vratar Niklas Landin je sakupio osam obrana, svih osam u drugom poluvremenu.

Hrvatski prvak je odlično otvorio utakmicu i u 6. minuti vodio 3-1 uz dva pogotka vrlo raspoloženog Ivana Čupića. No, tada su uslijedila tri propuštena napada PPD Zagreba, što je domaća momčad maksimalno iskoristila i s četiri pogotka u nizu došla do dva gola prednosti (5-3).

Od 6. do 12. minute Nijemci su napravili 6-1 i došli do tri pogotka razlike (7-4), što je nagnalo Ivicu Obrvana na prvu minutu odmora. Savjeti trenera pali su na plodno tlo pa su se 'zagrebaši', malo-pomalo, uspjeli približiti domaćinu na jedan gol zaostatka.

Zahvaljujući Norvežaninu Sanderu Sagosenu, koji je prvi put u igru ušao na polovici prvog dijela, i kapetanu hrvatske reprezentacije Domagoju Duvnjaku, njemački prvak je ipak na odmor otišao s tri pogotka prednosti (18-15). Duvnjak je postigao pet pogodaka iz pet udaraca, a Sagosen je triput zatresao mrežu.

Raritetan podatak iz prvog poluvremena - vratari Kiela, Niklas Landin i Dario Quenstedt, nisu imali nijednu obranu. Svih 15 šutova Zagrebovih rukometaša koji su išli unutar okvira završili su u mreži, a samo dva šuta su promašili. U realizaciji je prednjačio Ivan Čupić s pet pogodaka iz pet pokušaja.

- Kiel je ekipa koja konkurira za vrh Europe i ovo što smo odigrali u prvom poluvremenu je stvarno fantastično s naše strane. Međutim, imali smo i par grešaka. Mislim da smo mogli i bolje završiti od tri razlike koliko je bilo. Kiel u ovoj dvorani, pred ovoliko ljudi, igra fantastično. Mi se idemo boriti dalje, čeka nas Elverum. Mislim da možemo pobijediti, odnosno odigrati dobru utakmicu pa što bude. Potrudit ćemo se da bude pozitivno iskustvo - kazao je Filip Vistorop.

U nastavku je, ipak, efikasnost hrvatskog prvaka počela padati, razbranio se Niklas Landin, pa je Kiel već u 41. minuti došao do prednosti od osam pogodaka (27-19). Posebno razigran u njemačkoj momčadi u drugom poluvremenu bio je norveški reprezentativac Harald Reinkind, koji je u od prvih 12 pogodaka Kiela u drugom dijelu bio zaslužan za njih šest.

U 47. minuti Kiel je došao okruglih deset golova prednosti (31-21). PPD Zagreb je dva kratkotrajna opuštanja u domaćoj momčadi iskoristio kako bi zaostatak do kraja utakmice sveo na jednoznamenkasti (36-28).

- Prvo poluvrijeme je Zagreb stvarno odigrao odlično, i u napadu i u obrani. Bila je otvorena utakmica. U drugom poluvremenu mislim da smo mi podigli agresivnost, bili smo kompaktiniji u obrani i, naravno, Niklas Landin je u drugom poluvremenu bio fenomenalan. To je ta razlika. Mislim da smo zasluženo pobijedili, ali Zagreb mi se jako sviđa. Možda to izgleda previše, i protiv Aalborga, i protiv nas, i protiv Szegeda, ali još je nova ekipa, još će se njih pitati nešto. Zagreb sada ima jako bitnu utakmicu u Norveškoj. Želim im svu sreću i nadam se da će pobijediti - rekao je Domagoj Duvnjak.

Kiel je sa šest bodova iz četiri nastupa privremeno došao do drugog mjesta na ljestvici skupine A, a bodovno je izjednačen s Aalborgom. PPD Zagreb je s jednim bodom ostao na predzadnjem, sedmom mjestu.

Za tjedan dana rukometaši PPD Zagreba će u 5. kolu Lige prvaka gostovati kod norveškog Elveruma.