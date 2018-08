'Kiksali smo u Europi, ali to su moji dečki i ja stojim iza njih'

Rijeka je ostvarila temeljni cilj, 'u gostima' kod Rudeša na Rujevici došla do tri boda. Igra? Sigurno ne razini koju bi htjeli sami igrači, trener i navijači (sjajni kad je njihova Rijeka ušla u minus, kad je podrška bila najpotrebnija).

- Osjetio se dodatni pritisak kod mojih igrača kao logična posljedica kiksa od prije četiri dana. Nakon ispadanja iz Europe trebalo je uzeti ta tri boda i uspjeli smo, ali normalno da ja hoću Rijeku koja je dinamičnija, okomitija, sa manje dodavanja u širinu, a sa više gledanja prema naprijed i sa više samopouzdanja - govorio je šef Matjaž Kek nakon 2:1 trijumfa nad Zagrepčanima.

- Mi tek stvaramo pobjednički mentalitet, a sada to radimo svjesni da smo u Europi kiksali. To su uzroci što igra može biti bolja, a ne kvaliteta igračkog kadra. Ovi koje treniram za mene su najbolji. Ne gledam ništa drugo nego igrače koje imam. I ti dečki se stvarno trude i žele biti sve bolji. Dok je tako, ja ću uvijek stati uz njih. Kao što to čini naša publika koja je opet dala silno veliki obol u ovom rezultatu. Sa nekima, primjerice, nisam zadovoljan što se trke tiče, ali sve je to proces. Danas je bilo najvažnije pobijediti, a to da nas čeka još jako puno posla na tečnosti u igri i stvaranju pobjedničkog mentaliteta, to znamo - rekao je Kek.

Pavičićeva ozljeda?

- Dobio je udarac u patelu, nadajmo se da će stati na tome i da neće dugo izostajati.

Trener Rudeša Ivan Matić našao je razloga za zadovoljstvo unatoč porazu. Opravdano zadovoljstvo.

- Rijeci čestitke na zasluženoj pobjedi, a nama je ovo bila najbolja utakmica ove sezone. Znali smo da je Rijeka ranjiva iz prekida i to smo iskoristili, ali onda, na žalost, i sami napravili istu pogrešku. No igra je bila dobra. Samo treba ovako nastaviti i vjerovati da će pobjede doći - rekao je Matić.

U narednom kolu Rudeš gostuje kod Gorice, a Rijeka - opet igra kod kuće. U nedjelju u 21:00 na Rujevici, regionalni derbi s Istrom.