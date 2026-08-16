Kiksali su protivnici Riječana i Hajduka. Rakow je posljednji!

Suparnici Rijeke i Hajduka u zadnjem, 4. pretkolu Konferencijske lige nogometaši danskog Midtjyllanda, odnosno poljskog Rakowa u nedjeljnim susretima domaćih prvenstava nis bili pretjerano uspješni. Midtjylland je u dvoboju 4. kola danskog prvenstva odigrao 1-1 na gostovanju kod Lyngbyja, dok je Rakow u 4. kolu poljskog prvenstva izgubio 2-1 na gostovanju kod Cracovije iako je na poluvremenu vodio 1-0.

Midtjylland, za koji je Martin Erlić odigrao čitavu utakmicu, poveo je golom Iheanacha (50), a poravnao je Fraulo (59). Nakon tri odigrana susreta Midtjylland je treći sa sedam bodova, dok je Lyngby 11. s dva boda. Vodi Kopenhagen s devet bodova. Rijeka će u prvoj utakmici protiv Midtjyllanda gostovati u Herningu u četvrtak.

Rakow, kod kojega Fran Tudor i Marko Bulat nisu konkurirali za nastup, poveo je preko Makucha (31), ali Hasić (56) i Pila (75) su u nastavku preokrenuli za Cracoviju kod koje je Mauro Pavlović odigrao čitav susret. Nakon tri odigrana susreta Rakow je i dalje bez bodova te se nalazi na zadnjem mjestu. Cracovia je deveta s pet bodova, dok vodi Legia sa 10 bodova. Hajduk i Rakow će prvu utakmicu igrati u Splitu u četvrtak.

Ovaj je tjedan kiksao i Viking, protivnik Dinama u play-offu Lige prvaka. Na gostovanju kod Rosenborga izgubio je 2-1 i prepustio prvo mjesto Bodo/Glimtu nakon 17 kola norveškog prvenstva. Viking će na Maksimiru gostovati u utorak od 21 sat, uzvrat četvrtog pretkola elitnog natjecanja je 26. kolovoza na sjeveru Europe.