KK Split organizira dobrotvornu akciju u kojoj će navijači imati priliku trenirati sa Shorterom

Košarkaši Zadra po četvrti put u svojoj povijesti postali su prvaci Hrvatske, tijekom ove sezone u finalnoj su seriji svladali Split s uvjerljivih i maksimalnih 3-0. Splićani nisu imali šanse protiv Zadra koji je izgledao uvjerljivo u finalnoj seriji. Split je tako ostao na jednom naslovu prvaka. Ipak, sezona za njih nije gotova.

"Žuti" planiraju akcijom "Treniraj sa Shannonom Shorterom" u kojoj će prikupljati sredstva za one kojima je to najpotrebnije. Priopćenje KK Splita prenosimo u cijelosti:

"Trenirajte sa Shannonom Shorterom u sklopu neprofitne dobrotvorne organizacije IOR (It's Only Right). Shorter je u ove dvije sezone na Gripama prirastao srcu svim navijačima "Žutih", a kada se ne bavi košarkom vrlo je aktivan u dobrotvornom radu, pomoći manje sretnima... Za kraj sezone naš Shorty će sa svim zainteresiranima u dvorani Gripe odraditi trening u srijedu 7. lipnja između 17.30 i 19 sati. Ulaznice za trening po cijeni od 10 eura mogu se nabaviti na www.adriaticket.com ili na blagajni Gripe koja će na dan treninga biti otvorena od 16.30 sati. Sva prikupljena sredstva idu u fondaciju IOR"