Kladioničarski skandal trese Srbiju: Igrali su za 500 eura, a zarađivali milijunske iznose

Srpsku košarku trese ozbiljan kladioničarski skandal. Naime, čak 30 igrača koji su igrali Košarkašku ligu Srbije nalazi se pod istragom zbog sumnje da su umiješani u namještanje utakmica, piše Kurir.

Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) iz tog je razloga zabranila promjenu klubova svim igračima koji su na bilo koji način umiješani u skandal i neće smjeti mijenjati momčad sve do završetka istrage. Iz svjetske košarkaške kuće inzistiraju da se provede detaljna istraga veza za čitavu sezonu Košarkaške lige Srbije.

- Prosječna plaća u srpskoj košarkaškoj ligi je između 500 i 1000 eura. Većina igrača nema druge prihode, a novac koji dobivaju od košarke nije dovoljan ni za osnovne potrebe. To je, nažalost, mnogima bio signal da se upuste u namještanje utakmica. Da je sve to ostalo na zaradama od klađenja od nekoliko tisuća eura, vjerojatno nikad ne bi ni dospjeli pod sumnju, ali pošto je novac koji su zarađivali od kladionica bio sve veći i stigao čak do milijunskih iznosa, upalio se alarm kod 'bookmakera' i oni su o svemu obavijestili FIBA-u - kazao je sugovornik Kurira upućen u slučaj.

Foto: Dusan Milenkovic

"Obavještavamo javnost da KLS (Košarkaška lige Srbije" aktivno surađuje s FIBA-om kako bi se disciplinski postupci riješili u što kraćem vremenskom periodu i kako bi se nadalje osigurao integritet natjecanja.

S obzirom da su disciplinski postupci još uvijek u tijeku, KLS u ovom trenutku ne može pružiti detalje na kojim utakmicama i koji igrači su sudjelovali u manipulativnim radnjama. Detaljnije informacija pružit će se nakon njihovog okončanja, kako bi se osiguralo nesmeteno vođenje postupka, kao i presumpcija nevinosti samih aktera u postupcima", stoji u priopćenju KLS-a.