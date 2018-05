Kladionice ne vjeruju Hajduku, tečaj na pobjedu 'bilih' - 5.50!

Prema kladionicama, najviše izgleda da zabiju gol imaju Gavranović i Soudani, pa je tečaj da "daju gol" 2.40. Nešto manje vjere kladionice imaju u Hajdukove napadače, pa je tečaj da će Futacs, Gyursco i Said zabiti gol - 2.90. Ako pak razmišljate u kojoj minuti bi mogao pasti prvi gol, reći ćemo vam da najviše izgleda, barem prema kladionicama, ima period od prvih deset minuta. Da će netko zabiti prvi gol od prve do desete minute tečaj je 4.10. Da će prvi gol pasti, primjerice, između 81. i 90. minute, tečaj je ogromnih 18. No ako vjerujete Ottu Bariću, koji tvrdi da na toj utakmici samo slučajno može pasti gol, onda vrijedi pokušati točan rezultat 0-0, na što je tečaj 8.00.

No, vratimo se na prvotno, a to je da je tečaj na pobjedu Dinama 1.90, dok se u nekim kladionicama pobjeda Hajduka penje na vrtoglavih 5.50. Naravno, govorimo o rezultatu u 90 minuta. Ako ćete se odlučiti za opciju "konačni pobjednik" na Dinamo je 1.40, a na Hajduk 2.70.

Obje momčadi u ovaj susret ulaze s određenim problemima. Kod Dinama neće biti Borne Sose, Tonga Doumbije, a upitan je nastup Ante Ćorića, koji ima problema sa zglobom. Ćorić je putovao, no odluku o njegovu nastupu trener Nenad Bjelica donijet će u posljednji trenutak. Ništa bolje nije ni kod Hajduka koji igra bez Borje Lopeza, Juranovića, dok će Željko Kopić o nastupu Karla Letice odluku donijeti neposredno prije utakmice.

Naime, Letica je početak sinoćnjeg treninga, posljednjeg pred utakmicu odradio po posebnom programu. Dok su ostali igrači vježbali punim intenzitetom, Letica je radio odvojeno pa je veliki upitnik hoće li večeras braniti. Bile su to laganije vježbe zbog problema s koljenom, a stručni stožer cijelo je vrijeme pratio kako koljeno reagira na zadane vježbe. No nije to bio puni intenzitet pa je vrlo teško očekivati da će Letica danas braniti od prve minute.

- Vidjet ćemo još do utakmice - kratko je rekao Željko Kopić.

Trener Hajduka spreman je do posljednjeg trenutka čekati Leticu jer, očito, nema prevelikog povjerenja u Stipicu. No, koljeno nije dobro, a poslati na teren nezaliječenog i nedovoljno oporavljenog golmana nosi dvostruki rizik.