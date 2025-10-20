Kladionice puno više vjeruju u Dinamo, nego u Hajduk. Rijeka astronomski daleko od naslova

Dinamo i Hajduk prate jedan drugoga u stopu. Nakon 10. kola obje su momčadi izjednačene na vrhu ljestvice s po 19 bodova. "Modri" su u subotu pobijedili u derbiju kola Osijek (2-1), dok su "bili" uspješno apsolvirali Istru (3-0) na Aldo Drosini.

Iako su najveći konkurenti izjednačeni na vrhu, kladionice im ne daju podjednake izglede za osvajanje trofeja na kraju sezone. Dinamo u tom pogledu stoji znatno bolje. Koeficijent na to da će upravo oni biti sljedeći prvaci iznosi 1,45, što je isti omjer kao i prije reprezentativne stanke i poraza od Lokomotive.

Pobjeda Hajduka nije previše uvjerila kladionice pa se ni njihov tečaj nije promijenio, i dalje iznosi 3. Aktualni prvak Rijeka nastavila je i ovog kola s neuvjerljivim rezultatima. U Koprivnici je remizirala sa Slavenom, a tečaj da će obraniti naslov iznosi visokih 80. Lokomotiva je kod bivšeg trenera Silvija Čabraje protiv Vukovara osvojila bod, no unatoč tome što je trenutačno trećeplasirana, koeficijent na njih iznosi 200, jednako kao i na Varaždin.

Tečaj Gorice je 300, isto kao i Osijeka, koji se već u rujnu oprostio od realnih mogućnosti da po prvi put u klupskoj povijesti osvoji naslov prvaka. Oriol Riera preuzeo je Istru nakon Gorana Tomića, a tečaj da će Istra postati prvak iznosi 400. Slaven je na 750, dok je Vukovar, koji se prema kladionicama smatra glavnim kandidatom za ispadanje, na koeficijentu 2000. Ipak, Čabraja je po potpisu ugovora naglasio da vjeruje u ostanak u ligi.