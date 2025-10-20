Obavijesti

FAVORIT JE JASAN

Kladionice puno više vjeruju u Dinamo, nego u Hajduk. Rijeka astronomski daleko od naslova

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iako je Hajduk izjednačen bodovno na prvom mjestu s Dinamom, kladionice im daju dvostruku manje izgleda za naslov

Dinamo i Hajduk prate jedan drugoga u stopu. Nakon 10. kola obje su momčadi izjednačene na vrhu ljestvice s po 19 bodova. "Modri" su u subotu pobijedili u derbiju kola Osijek (2-1), dok su "bili" uspješno apsolvirali Istru (3-0) na Aldo Drosini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege! 02:07
Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege! | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Iako su najveći konkurenti izjednačeni na vrhu, kladionice im ne daju podjednake izglede za osvajanje trofeja na kraju sezone. Dinamo u tom pogledu stoji znatno bolje. Koeficijent na to da će upravo oni biti sljedeći prvaci iznosi 1,45, što je isti omjer kao i prije reprezentativne stanke i poraza od Lokomotive.

JELIČIĆEVA PROZIVKA 'Ta dvojica hajdukovaca nemaju što raditi u ovom načinu igre'
Pobjeda Hajduka nije previše uvjerila kladionice pa se ni njihov tečaj nije promijenio, i dalje iznosi 3. Aktualni prvak Rijeka nastavila je i ovog kola s neuvjerljivim rezultatima. U Koprivnici je remizirala sa Slavenom, a tečaj da će obraniti naslov iznosi visokih 80. Lokomotiva je kod bivšeg trenera Silvija Čabraje protiv Vukovara osvojila bod, no unatoč tome što je trenutačno trećeplasirana, koeficijent na njih iznosi 200, jednako kao i na Varaždin.

Vukovar i Lokomotiva sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Vukovar i Lokomotiva sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Tečaj Gorice je 300, isto kao i Osijeka, koji se već u rujnu oprostio od realnih mogućnosti da po prvi put u klupskoj povijesti osvoji naslov prvaka. Oriol Riera preuzeo je Istru nakon Gorana Tomića, a tečaj da će Istra postati prvak iznosi 400. Slaven je na 750, dok je Vukovar, koji se prema kladionicama smatra glavnim kandidatom za ispadanje, na koeficijentu 2000. Ipak, Čabraja je po potpisu ugovora naglasio da vjeruje u ostanak u ligi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

