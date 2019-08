Kladionice složne: Cormier je veliki favorit protiv Miočića

Manje od tjedan dana ostalo je do povijesnog revanša između prvaka teške kategorije Daniela Cormiera i izazivača Stipe Miočića. UFC 241 u Anaheimu je pred vratima, a s njime su se pojavili i prvi koeficijenti svjetskih kladionica.

Stipe Miočić nije se borio više od godinu dana dok je Cormier, nakon što mu je uzeo pojas, odradio jednu obranu naslova protiv Derricka Lewisa. Bila je to dominantna izvedba prvaka teške kategorije i stoga je u revanšu s Miočićem favorit.

Koeficijenti variraju od kladionice do kladionice, no na Cormiera se kreću između 1,65 i 1,80 dok su na Stipu od 2,15 do 2,35.

- U trening kampu sve je na neki način isto, ali naravno da su neke stvari drugačije. Radimo na slabostima, radimo na svojim snagama i sve te stvari, ali to je isto kao i u svakom trening kampu. Svaki trening kamp neke stvari radimo drugačije, čak i ako se pripremamo za istog protivnika - rekao je Miočić uoči velikog revanša pa dodao:

- Imali smo dobre trening partnere i iskreno mogu reći da su ovo bile dobre pripreme. Trenirao sam kroz cijelu godinu, ali nisam pretjerivao i ubijao svoje tijelo. Sada sam u dobroj formi i ovaj kamp je bio sjajan. Volim ušutkivati ljude i dobar sam u tome.

Veliki revanš Cormiera i Miočića je glavna borba večeri UFC 241 na kojem je još nekoliko sjajnih borbi poput one Anthonyja Pettisa i Natea Diaza te Yoela Romera i Paula Coste.