Kladionice su znatno povećale tečaj na pobjedu Hajduka. Evo tko je favorit u velikom derbiju

Hajduk i Dinamo u identičnom su nizu rezultata na početku nove sezone HNL-a. Nakon šest kola, "modri" su prvi na ljestvici s 13 bodova (četiri pobjede, remi i poraz) zahvaljujući boljoj gol razlici od Hajduka (plus devet naspram plus šest), a Dinamo će na gostovanje u Splitu doći kao favorit za pobjedu, barem prema kladionicama.

Pokretanje videa... 04:07 Spit: Karusel Torcide uoči utakmice Hajduka i Dinama | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Naime, tečaj na pobjedu Dinama na dan derbija iznosi 2,40, a zanimljivo, kladionice su nekoliko puta korigirale koeficijent na Dinamo i on je sada nešto veći nego što je prvotno bio. Prije nekoliko dana koeficijent na pobjedu ''modrih'' bio je 2,25, pa je podignut na 2,30... Samo da bi na dan derbija došli do koef. 2,40!

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Isto tako, povećao se i koeficijent za remi i pobjedu Hajduka. Na neriješeni je ishod tečaj prvotno bio 3,30, pa je srušen na 3,20, ali je u subotu ujutro on 3,40! Što se tiče pobjede Hajduka, kladionice smatraju kako je to najmanje izgledan scenarij u derbiju.

Tečaj na pobjedu Splićana iznosi 3,50, a dan uoči derbija bio je 3,10, što predstavlja znatni skok! Podsjetimo, prošle je sezone odigrano četiri derbija, u dva je slavio Hajduk, jednom Dinamo, a jedan je završio neriješeno. Zanimljivo, na tri od četiri prošlosezonska derbija vidjeli smo crveni karton...