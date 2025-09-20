Obavijesti

Kladionice su znatno povećale tečaj na pobjedu Hajduka. Evo tko je favorit u velikom derbiju

Podsjetimo, prošle je sezone odigrano četiri derbija, u dva je slavio Hajduk, jednom Dinamo, a jedan je završio neriješeno. Zanimljivo, na tri od četiri prošlosezonska derbija vidjeli smo crveni karton...

Hajduk i Dinamo u identičnom su nizu rezultata na početku nove sezone HNL-a. Nakon šest kola, "modri" su prvi na ljestvici s 13 bodova (četiri pobjede, remi i poraz) zahvaljujući boljoj gol razlici od Hajduka (plus devet naspram plus šest), a Dinamo će na gostovanje u Splitu doći kao favorit za pobjedu, barem prema kladionicama.

Naime, tečaj na pobjedu Dinama na dan derbija iznosi 2,40, a zanimljivo, kladionice su nekoliko puta korigirale koeficijent na Dinamo i on je sada nešto veći nego što je prvotno bio. Prije nekoliko dana koeficijent na pobjedu ''modrih'' bio je 2,25, pa je podignut na 2,30... Samo da bi na dan derbija došli do koef. 2,40!

Isto tako, povećao se i koeficijent za remi i pobjedu Hajduka. Na neriješeni je ishod tečaj prvotno bio 3,30, pa je srušen na 3,20, ali je u subotu ujutro on 3,40! Što se tiče pobjede Hajduka, kladionice smatraju kako je to najmanje izgledan scenarij u derbiju.

IDU NA POLJUD Kovačević najavio derbi: Bit će promjena u vezi, imamo sitnih ozljeda. Još smo u slaganju...
Kovačević najavio derbi: Bit će promjena u vezi, imamo sitnih ozljeda. Još smo u slaganju...
HNS BEZ MILOSTI Objavljene kazne za šesto kolo HNL-a. Dinamo mora najviše platiti, ne zaostaje ni Hajduk
Objavljene kazne za šesto kolo HNL-a. Dinamo mora najviše platiti, ne zaostaje ni Hajduk

Tečaj na pobjedu Splićana iznosi 3,50, a dan uoči derbija bio je 3,10, što predstavlja znatni skok! Podsjetimo, prošle je sezone odigrano četiri derbija, u dva je slavio Hajduk, jednom Dinamo, a jedan je završio neriješeno. Zanimljivo, na tri od četiri prošlosezonska derbija vidjeli smo crveni karton...

