Klarica: Na terapijama sam, ali bit ću zdrav do Eura. Lučin: Sad je letvica još više podignuta...

Hrvatski rukometni savez i INA kao sponzor nastavljaju i sljedeće tri godine.

Hrvatska se nalazi u skupini E s domaćinima Švedskom, Gruzijom i Nizozemskom. Izabranici Dagura Sigurssona natjecanje će otvoriti u Malmo Areni protiv Gruzije 17. siječnja, a dva dana kasnije igraju protiv Nizozemske. Zadnju utakmicu u skupini igrat će protiv Švedske 21. siječnja. U drugu fazu natjecanja prolaze dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina, a očekivanja od prvenstva otkrio je Tin Lučin (26).

- Švedska je u našoj grupi sigurno najzvučnije ime koja će kao domaćin pucati na prvo mjesto, ali nešto će pitati i nas. Nizozemci su neugodna ekipa s kojom smo već nekoliko puta igrali i svaki puta je bilo gusto. Imaju kvalitetne igrače, koji su u vrhunskim klubovima i igraju dobar ekipni rukomet. Gruzija s kojom otvaramo je možda ovako egzotična ekipa, ali na Europskom prvenstvu nema lakih utakmica i otvaranje je uvijek teško - rekao je Lučin.

Ciljevi za Europsko prvenstvo su jasni, najbitnije je proći skupinu, a nakon bajkovitog Svjetskog prvenstva, koje je Hrvatska igrala pred domaćom publikom i došla do finala, borba za medalju je isto opcija.

- Početni cilj je uvijek proći grupu, a onda dalje pokušati se ugurat u borbu za medalju. Hrvatska uvijek puca visoko, pogotovo sad nakon srebra na prošlom Svjetskom prvenstvu, ljestvica je sigurno visoko podignuta. To je pritisak s kojim se moramo nositi. Sad tek stižu pozivi, imat ćemo vremena pripremit se i analizirati svakog protivnika - izjavio je Lučin.

Iako je nedavno bio na operaciji bruha, jedan od najboljih igrača Nexea bit će spreman.

- Imao sam zdravstvenih problema, ali rehabilitacija je pri kraju i trebao bih biti 100 posto spreman za pripreme i Europsko prvenstvo.

Očekivanja od prvenstva otkrio je i desni vanjski Zagreba Luka Lovre Klarica (24).

- Očekivanja su visoka s obzirom na to da smo prošle godine osvojili medalju. Međutim, treba prvo dobro otvoriti turnir, a zadnja utakmica u grupi protiv Švedske će možda biti i prijelomna. Svi se moramo dobro spremiti i ozlijeđeni igrači se moraju oporaviti pa ćemo razmišljati o utakmicama.

Uoči odlaska na pripreme i prvenstvo, Hrvatsku očekuje utakmica protiv Sjeverne Makedonije 28. prosinca u Žatici. Na klupi Sjeverne Makedonije sjedi jedna od najvećih rukometnih legendi Kiril Lazarov (45).

- Tradicija igranja u Poreču prije odlaska na prvenstvo se nastavlja, što je jako lijepo. Sigurno to znači našim ljudima i još uvijek je prisutan naboj s prošlog prvenstva. Siguran sam da će biti puna dvorana i da će publika uživati - izjavio je Klarica.

Desni vanjski Zagreba je ozlijedio ligament stopala zbog čega je propustio utakmicu posljednje utakmice Lige prvaka protiv Szegeda, momčadi dvojice suigrača u reprezentaciji Marina Jelinića i Marija Šoštarića, odnosno Pelistera.

- Oporavljam se od ozljede i idem na terapije i mislim da će to do početka prvenstva proći - rekao je Klarica, koji je imao tešku polusezonu s Zagrebom u Ligi prvaka.

- Bodovno smo zadnji u grupi i tek smo u zadnjem kolu izvukli pobjedu. Bila je jako teška polusezona, svaku utakmicu koju izgubiš, sve se teže vraćati i dizati iz toga, nadamo se da ćemo nastaviti pozitivno ostatak sezone.