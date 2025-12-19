Hrvatska je prošle godine na krilima domaće publike stigla do finala Svjetskog prvenstva nakon velike pobjede protiv Francuske. Od 17. siječnja na europskoj pozornici nada se osvajanju još jednog odličja
Klarica: Na terapijama sam, ali bit ću zdrav do Eura. Lučin: Sad je letvica još više podignuta...
Hrvatski rukometni savez i INA kao sponzor nastavljaju i sljedeće tri godine. Na svečanosti je i predstavljen novi promotivni spot uoči nadolazećeg Europskog prvenstva čiji su domaćini Švedska, Norveška i Danska.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Hrvatska se nalazi u skupini E s domaćinima Švedskom, Gruzijom i Nizozemskom. Izabranici Dagura Sigurssona natjecanje će otvoriti u Malmo Areni protiv Gruzije 17. siječnja, a dva dana kasnije igraju protiv Nizozemske. Zadnju utakmicu u skupini igrat će protiv Švedske 21. siječnja. U drugu fazu natjecanja prolaze dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina, a očekivanja od prvenstva otkrio je Tin Lučin (26).
- Švedska je u našoj grupi sigurno najzvučnije ime koja će kao domaćin pucati na prvo mjesto, ali nešto će pitati i nas. Nizozemci su neugodna ekipa s kojom smo već nekoliko puta igrali i svaki puta je bilo gusto. Imaju kvalitetne igrače, koji su u vrhunskim klubovima i igraju dobar ekipni rukomet. Gruzija s kojom otvaramo je možda ovako egzotična ekipa, ali na Europskom prvenstvu nema lakih utakmica i otvaranje je uvijek teško - rekao je Lučin.
Ciljevi za Europsko prvenstvo su jasni, najbitnije je proći skupinu, a nakon bajkovitog Svjetskog prvenstva, koje je Hrvatska igrala pred domaćom publikom i došla do finala, borba za medalju je isto opcija.
- Početni cilj je uvijek proći grupu, a onda dalje pokušati se ugurat u borbu za medalju. Hrvatska uvijek puca visoko, pogotovo sad nakon srebra na prošlom Svjetskom prvenstvu, ljestvica je sigurno visoko podignuta. To je pritisak s kojim se moramo nositi. Sad tek stižu pozivi, imat ćemo vremena pripremit se i analizirati svakog protivnika - izjavio je Lučin.
Iako je nedavno bio na operaciji bruha, jedan od najboljih igrača Nexea bit će spreman.
- Imao sam zdravstvenih problema, ali rehabilitacija je pri kraju i trebao bih biti 100 posto spreman za pripreme i Europsko prvenstvo.
Očekivanja od prvenstva otkrio je i desni vanjski Zagreba Luka Lovre Klarica (24).
- Očekivanja su visoka s obzirom na to da smo prošle godine osvojili medalju. Međutim, treba prvo dobro otvoriti turnir, a zadnja utakmica u grupi protiv Švedske će možda biti i prijelomna. Svi se moramo dobro spremiti i ozlijeđeni igrači se moraju oporaviti pa ćemo razmišljati o utakmicama.
Uoči odlaska na pripreme i prvenstvo, Hrvatsku očekuje utakmica protiv Sjeverne Makedonije 28. prosinca u Žatici. Na klupi Sjeverne Makedonije sjedi jedna od najvećih rukometnih legendi Kiril Lazarov (45).
- Tradicija igranja u Poreču prije odlaska na prvenstvo se nastavlja, što je jako lijepo. Sigurno to znači našim ljudima i još uvijek je prisutan naboj s prošlog prvenstva. Siguran sam da će biti puna dvorana i da će publika uživati - izjavio je Klarica.
Desni vanjski Zagreba je ozlijedio ligament stopala zbog čega je propustio utakmicu posljednje utakmice Lige prvaka protiv Szegeda, momčadi dvojice suigrača u reprezentaciji Marina Jelinića i Marija Šoštarića, odnosno Pelistera.
- Oporavljam se od ozljede i idem na terapije i mislim da će to do početka prvenstva proći - rekao je Klarica, koji je imao tešku polusezonu s Zagrebom u Ligi prvaka.
- Bodovno smo zadnji u grupi i tek smo u zadnjem kolu izvukli pobjedu. Bila je jako teška polusezona, svaku utakmicu koju izgubiš, sve se teže vraćati i dizati iz toga, nadamo se da ćemo nastaviti pozitivno ostatak sezone.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+