Kličko: Hrgović će biti prvak! Vraćam li se u boks? Tko zna...

Vraća li se Vladimir Kličko u boks? Pitanje je koje već mjesecima muči mnoge ljubitelje boksa. Vraća, pa se ne vraća, te glasine prisutne su stalno, a legendarni boksač sam je za RTL rekao razmišlja li o povratku.

- Stalno slušam o svom povratku i kad pročitam to, govorim, 'ne ne ne'. To mi je kompliment ako me ljudi zaista žele vidjeti i govore o tome, a ja stalno poričem, a oni opet govore.

Kličko je posljednji meč imao na proljeće 2017. godine protiv Anthonyja Joshue, što je bio jedan od najboljih mečeva posljednjih godina. Ukrajinac je izgubio i predao pojase sjajnom Britancu.

- Govorim ljudima da je jako zanimljiva trenutna situacija u boksu. Imate prvake poput Joshue, on sjajno dominira kategorijom. Imate Wildera, nadam se da će se susresti, a naposljetku i hoće.

Filip Hrgović je prije dvije godine prešao u profesionalce s ozbiljnom namjerom da dođe do trona. A može li se stvarno biti najbolji na svijetu, to sigurno zna Kličko koji je s njim odradio nekoliko sparing borbi.

- Filip je nevjerojatno talentiran i pokazao je to kao Olimpijac, ali i kao profesionalac. Bilo je teško sparirati s njim čak i u mojim najboljim danima. Mislim da će postati prvak, naravno da ima šanse.

A onda je na repertoar stiglo ono najbitnije pitanje koje sve zanima.

- Hoću li se vratiti? Tko zna - zaključio je legendarni Vladimir.