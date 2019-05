Klinac Wijnaldum: Bako, jednog dana ću se ja brinuti za tebe...

Liverpool i Tottenham u subotu na Wandi Metropolitano će se boriti za trofej Lige prvaka. Momčadi su to koje nemaju samo jednu zvijezdu koja ih je dovela do najvažnije utakmice sezone, nego su spoj mnogih junaka. Često neopjevanih. Jedan od tih junaka kod Liverpoola je bio Georginio Wijnaldum koji je u uzvratu protiv Barcelone zabio dva gola.

Nizozemci su kao najavu za veliko finale iz arhive izvukli prvi intervju mladog Wijnalduma. Imao je tada točno 16 godina i 148 dana, postao je najmlađi debitant u povijesti Feyenoorda, a glavni cilj mu je bio "postati veliki nogometaš kako bi se mogao brinuti za svoju obitelj".

Het eerste interview van Georginio Wijnaldum (16): ‘Ik wilde eigenlijk acrobaat worden’ https://t.co/V3iKCqyUqm pic.twitter.com/Ua6kd18YOc — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) 31. svibnja 2019.

- Zapravo sam želio postati gimnastičar. Na televiziji sam volio gledati gimnastičare kako prave salto, volio sam gledati što izvode u cirkusu. Činilo mi se baš zabavnim skakati s užeta na uže s konopca na konopac, ali moja je baka mislila da je to preopasno - ispričao je tada.

Wijnaldumovi su roditelji porijeklom iz Surinama, a odrastao je uz baku koja je živjela s njima od njegove pete godine. Ime je dobio po brazilskom bivšem desnom beku Jorginhu. Roditelji su pratili Svjetsko prvenstvo 1990. godine i svidjelo im se kako to ime zvuči. Georginio se izgovara isto, samo se drugačije piše. Prve nogometne poteze naučio je od rođaka Jurmaina.

Foto: Thorbecke Academie

- On mi je donio loptu i pokazao mi osnove. Obitelj je uvijek bila uz mene. Vjerovao sam u sebe još kada sam bio mali. Baki sam jednom rekao: 'Jednoga dana ja ću se brinuti za tebe' A čak tada nisam ni igrao nogomet! Ali uvijek sam u podsvijesti imao misao da bih mogao postati profesionalni nogometaš.

Uzor mu je bio Zinedine Zidane, ali uspoređivali su ga tada s velikim Nizozemcem Clarenceom Seedorfom koji je također debitirao za seniore s nepunih 17 godina.

- Svi pričaju o Seedorfu koji je debitirao sa 16 godina, uvijek mi je to negdje u glavi. Uvijek sam to želio i ja napraviti. Seedorf je veliki igrač, a ja sam na kraju debitirao i mlađi nego on! - pričao je Gini.

Nije dostigao slavu svog sunarodnjaka koji je u karijeri čak pet puta osvajao trofej Lige prvaka. Ali u subotu će imati priliku osjetiti kako je to držati u ruci taj veliki "uhati trofej". Pred njim i Liverpoolom je još samo jedna prepreka - Tottenham.