Klizačica otkrila: Legao je kraj mene i stavio mi ruku u gaće...

Umirovljena američka klizačica Ashley Wagner (28) otkrila je kako ju je seksualno napastovao klizač John Coughlin kada je imala samo 17 godina. Ona je prije godinu dana prekinula karijeru, no sada je odlučila otvoriti se i ispričati što se dogodilo.

Sve se to dogodilo 2008. godine u Springfieldu gdje su se američki klizači pripremali u kampu, a onda su nakon jednog napornog dana odlučili organizirati zabavu u jednoj kući. Ashley je u jednom trenutku shvatila da je dosta i otišla je spavati, a onda ju je dočekao šok. Coughlin, koji je tada imao 22 godine, legao je kraj nje, počeo je ljubiti po vratu te joj je zavukao ruku u gaće.

- Unatoč partiju, tada sam otišla spavati u krevet misleći da sam sigurna. Sljedeće čega se sjećam jest da sam se probudila i osjetila kako je netko legao pored mene. Počeo mi je ljubiti vrat, stavio mi je ruku u gaćice i legao na mene. Skamenila sam se. Došla sam u tu kuću kako bi se zabavila s prijateljicama, a on je bio taj koji mi je to uništio. Na zabavi ni u jednome trenutku mu nisam dala ni jedan znak niti dozvolu da me smije dirati po tijelu i ljubiti. Nisam trebala ići na tu zabavu. Godinama sam osjećala grižnju savjesti, ali zapravo je on taj koji se mora osjećati krivim - napisala je Ashley.

No, ona nije bila jedina žrtva seksualnog manijaka koji je na isti način napastovao još nekoliko klizačica koje su ga također tužile. Brojne optužbe slijevale su se na njegovu adresu, a Coughlin se ubio u siječnju ove godine u domu od svog oca.

Ashley je tijekom kratke karijere osvojila broncu na Olimpijskim igrama 2014. godine, a još je i tri puta bila prvakinja Amerike u klizanju. Kako kaže, bojala se ranije pričati o incidentu jer se još bavila sportom i smatrala je da će ju drugi optuživati zbog toga...