Klopp će biti sretan: Salah nema koronu, vratio se treninzima...

<p>Bez čak sedam igrača bio je <strong>Jürgen Klopp</strong> na utakmici protiv <strong>Leicestera</strong>, a onda ga dočekao novi šok u vidu ozljede Nabyja Keite. Pred vratima utakmica Lige prvaka protiv Atalante, a on jedva može sastaviti prvih 11. Ipak, nije sve tako crno za njemačkog trenera.</p><p>Egipćanin<strong> Mohamed Salah</strong> (28) bio je pozitivan na korona virus prije deset dana nakon što se zarazio na bratovoj svadbi. Proveo je napadač Liverpoola deset dana u izolaciji pa se podvrgnuo novom testu. Rezultat je obradovao i njega i njegovog šefa jer je bio negativan, a to znači da se smije vratiti na treninge te će konkurirati u srijedu za utakmicu protiv Atalante. </p><p>No mora biti negativan i na Uefinom testiranju pa će tek tada dobiti dopuštenje za utakmicu protiv talijanskog kluba. Ne treba ni spominjati koliko je Salah važan igrač za Redse. U Premier ligi je u osam utakmica zabio osam golova te uz to dva gola u Ligi prvaka.</p><p>Odlična je ovo vijest za trenera Liverpoola koji muku muči s ozljedama u posljednje vrijeme. Još od početka sezone nema Virgila van Dijka koji se ozlijedio protiv Evertona i vjerojatno je izgubljen za cijelu sezonu, a ostao je i bez Joea Gomeza te Jordana Hendersona koji su se ozlijedili na okupljanju s reprezentacijom Engleske.</p><p>Oporavak nekog od igrača bio je prijeko potreban, a povratak Mohameda Salaha došao je u najboljem mogućem trenutku. Unatoč brojnim izostancima, Liverpool je pobijedio Leicester 3-0 i nastavio s pobjedničkim nizom, ali sretan nije bio Jürgen Klopp koji je napao televizije imaju prava na Premiership.</p><p>- Ako se vi (Sky Sports) i BT Sport ne dogovorite, mi smo gotovi. Ako nastavimo igrati srijedom i četvrtkom i u Europi i za reprezentacije, a onda subotom i nedjeljom u podne u Premiershipu, nisam baš siguran da možemo sezonu okončati sa 11 zdravih igrača. Znam da vas nije briga za to, ali to je veliki problem. Ne govorim sve to samo zbog Liverpoola, nego zbog svih igrača, tako i igrača Engleske koji idućeg ljeta predstavljaju Englesku na Euru. Pa evo, čini se da se Saka ozlijedio za vikend, a prije toga je u tjedan dana igrao tri utakmice za Englesku - govorio je ljutiti Nijemac.</p><p>Engleski klubovi su rekorderi što se tiče zarade od televizijskih prava, ali isto tako veliki novac 'natuku' i televizije koje prenose Premier ligu. No nije mu jasno da ako se igrači mogu prilagoditi situaciji, zašto ne mogu i TV kuće?</p><p>- Naravno da treba poštovati potpisane ugovore s televizijskim kućama, ali oni nisu napravljeni za korona-sezone. Pa svi se moramo prilagoditi novonastaloj situaciji. Isto tako sada ovdje pričamo s maskama. Sve se promijenilo, samo ti ugovori s televizijskim kućama ostaju isti!?! - kaže Klopp.</p>