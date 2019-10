Klopp o snimci Salzburga iz svlačionice: Ja bih dao otkaz...

Ne igramo prijateljsku utakmicu. Ovo vani je j***na Liga prvaka! - urlao je na svoje igrače u svlačionici Jesse Marsch, trener austrijskog Salzburga koji je na poluvremenu u utakmici 2. kola Lige prvaka gubio čak 3-1 protiv Liverpoola.

- Koliko smo faula napravili? Možda dva? - upitao je svoje igrače pa nastavio s 'jezikovom juhom':

- Moramo igrati fizički afgresivnije. Moramo biti temeljitiji protiv Van Dijka. Igramo s previše respekta - rekao je Marsch.

- Jesu li dobri? Jesu. Ali to ne znači da moramo biti dobri prema njima i ne boriti se. Moraju znati da smo tu, moraju nas osjetiti, moraju vidjeti da se j***no borimo - povikao je trener austrijske momčadi.

- O taktici ćemo pričati kada stanete na taj teren s više samopouzdanja i volje. Sada smo mi protiv njih. 'Ajmo j***no probuditi volju, borbu - zapovjedio je, a igrači su ga poslušali.

