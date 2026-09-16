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NOVI NJEMAČKI IZBORNIK

Klopp šokirao izborom za Ligu nacija: Dovodi igrača koji je prije 15 mjeseci bio u trećoj ligi

Piše Issa Kralj,
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Klopp šokirao izborom za Ligu nacija: Dovodi igrača koji je prije 15 mjeseci bio u trećoj ligi
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Foto: Angelika Warmuth
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Keidel je prošloga ljeta stigao u Elversberg iz Ingolstadta, i to za odštetu od svega oko 400 tisuća eura. Do tada je igrao u trećoj ligi, a sa sadašnjim klubom izborio je plasman u Bundesligu.

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Novi njemački izbornik Jurgen Klopp uskoro bi trebao objaviti popis igrača na koje će računati tijekom Lige nacija, a u javnost je procurio navodni popis.  Klopp je klupu njemačke reprezentacije preuzeo od Juliana Nagelsmanna nakon završetka Svjetskog prvenstva na kojemu se 'elfovi' nisu proslavili. 

Uoči novog reprezentativnog okupljanja, novi njemački izbornik napravio je nekoliko zamjena u igračkom kadru koje su iznenadile mnoge. Kako je objavio poznati novinar Florian Plettenberg na popisu se nalazi 23-godišnji Felix Keidel iz SV Elversberga. 

Ono što je posebno zanimljivo je podatak da je Keidel prošlu sezonu proveo igrajući za klub u trećem rangu njemačkog nogometa. Još je nevjerojatnije kada se pogleda koliko je kratko Keidel uopće na bundesligaškoj pozornici. Za Elversberg je debitirao tek ove sezone, a u najjačoj njemačkoj ligi skupio je samo tri nastupa uz jedan gol te jedan nastup ima u Kupu. 

Bundesliga - FC Augsburg v Schalke 04
Foto: Angelika Warmuth

Keidel je prošloga ljeta stigao u Elversberg iz Ingolstadta, i to za odštetu od svega oko 400 tisuća eura. Do tada je igrao u trećoj ligi, a sa sadašnjim klubom izborio je plasman u Bundesligu. 

Isti izbor navodi kako je mladi 23-godišnjak zamjena za kapetana Joshuu Kimmicha na desnom beku, dok bi on mogao igrati u veznom redu. 

 Uz Keidela među novim ili manje očekivanim imenima spominju se i Younes Ebnoutalib iz Eintrachta te Saïd El Mala iz Kölna, a tu je i mogućnost povratka Marc-Andea ter Stegena na gol njemačke reprezentacije. 

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