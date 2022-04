Klopp: Villarreal je impresivan, a Emery je trener svjetske klase

Jürgen Klopp, trener Liverpoola, prepun je poštovanja prema Villarrealu, suparniku njegovog kluba u polufinalu Lige prvaka. Prva utakmica igra se u srijedu, na Anfieldu, od 21 sat.

- Do sada sam jednim okom gledao što je Villarreal radio. Ne samo u Ligi prvaka već i u španjolskim okvirima. Zadnjih dana sam budno, s oba oka, promatrao tu momčad. I impresioniran sam. No, možda su Villarreal malo podcijenili Juventus i Bayern u osmini finala i četvrtfinalu. Mi to sigurno nećemo napraviti - rekao je trener Liverpoola.

Papir će reći kako je Liverpool veliki favorit u dvije utakmice protiv kluba koji je prošle sezone osvojio Europsku ligi. I mnogi očekuju finale Liverpoola i Manchester Cityja. No, Klopp prilično oprezno pristupa polufinalnim susretima protiv popularne 'žute podmornice'.

- Villarreal je sjajan, ali posebno je dobar njihov trener Unai Emery. To je trener svjetske klase koji je opsjednut detaljima. Njegove su momčadi posebno jake jer su pripremljene baš za sve moguće opcije na travnjaku. Emery i njegovi momci uvijek znaju što moraju raditi u datom trenutku. Iskreno, ja znam da će biti trenutaka u ovom polufinalu kada ćemo mi patiti i neće biti lako. Ali, samo ne želim da nas uhvati nervoza. Trebamo dvije velike utakmice, ovo je polufinale Lige prvaka.

