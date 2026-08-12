Klub iz Slovenije najljepša je priča Lige prvaka: U klubu su bivši igrači Hajduka i 'vatrenih'

Nogometaši Celja jedna su od najljepših priča ovogodišnje Lige prvaka. Slovenski prvak u uzvratu kod kuće lovio je preokret u 3 pretkolu Lige prvaka protiv armenskog Ararata, koji je imao prednost iz prvog susreta od 1-0. Armenci su dugo čuvali prednost, no u samoj završnici Celje je slavilo s 2-0 i stiglo do povijesnog klupskog uspjeha.

Prvo je Australac Yaya Dukuly zabio za 1-0 u 83. minuti da bi samo dvije minute kasnije Benjamin Verbič pogodio za 2-0 i ukupnih 2-1 slovenskog prvaka. Do kraja susreta su tu prednost obranili te su tako izborili 4. pretkolo Lige prvaka.

U play-offu ih čeka Slovan iz Bratislave koji vodi proslavljeni Bjelokoščanin Yaya Toure. Slovenski klub nikad nije igrao u drugom najjačem natjecanju europskog nogometa, a upravo su ovim prolaskom u četvrto pretkolo osigurali da čak, i uz ispadanje u toj fazi, osiguraju ligašku fazu Europske lige.

Celju će ovo biti treća uzastopna europska jesen. U prošle dvije sezone igrali su četvrtfinale i osminu finala Konferencijske lige.

Inače, za Celje nastupa Ivan Ćalušić (26), koji je u 2-0 pobjedi protiv armenskog predstavnika ušao u 90. minuti. Riječ o 26-godišnjem stoperu koji je u svojoj karijeri igrao za Split, Croatiju iz Zmijavaca, Hajduk, drugu momčad Hajduka, Istru 1961 i slovensko Radomlje. Hrvatska javnost pamti ga i kao nekadašnjeg dečka pjevačice Albine Grčić.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Prvotimac Celja je i ofenzivni veznjak Mario Kvesić, bivši nogometaš Splita i Širokog Brijega koji je u klubu od 2023. Bivši hrvatski reprezentativac Simon Sluga (33) nije branio ove sezone, u prošloj je skupio šest nastupa, a lijevi bek Nino Vukasović (25), bivši igrač Dinama, zaprešićkog Intera, Hrvatskog dragovoljca i Sesveta ima 17 nastupa u prošloj sezoni. Ove još čeka prve minute.