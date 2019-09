Klub me gurao u Getafe, ali ja sam htio samo natrag u Hajduk

Vijest o povratku Filipa Bradarića (27) u redove Hajduka među navijačima je prihvaćena s odobravanjem i nadom kako su čelnici kluba napokon počeli slagati konkurentnu momčad koja će se ravnopravno nositi s Dinamom, Rijekom i Osijekom za čelna mjesta na prvenstvenoj ljestvici. Filip se na Poljud vraća četiri i pol godine stariji, ali i iskusniji i kvalitetniji. U međuvremenu je osvojio duplu krunu s Rijekom, okitio se srebrom sa Svjetskog prvenstva u Rusiji i ostvario inozemni angažman u Cagliari.

- Mogu slobodno reći da nisam nikad bio iskusniji, nikad bolji, i nikad s više želje nisam igrao. Izuzetno sam sretan što sam ponovno u Splitu, u klubu u kome sam proveo punih 15 godina. Od prvoga dana od kad sam saznao da neću biti u planovima trenera Marana i da idem na posudbu, izrazio sam želju da to bude Hajduk. Znao sam da su šanse minimalne, ali napravio sam sve da mi se želja ostvari, i na koncu sam uspio.

Koliko ste bolji igrač danas u odnosu na vrijeme kad ste odlazili iz Hajduka?

- Puno bolji. Puno stvari je iza mene, puno velikih utakmica, rezultata... Sigurno da danas imam i puno veće samopouzdanje.

Zbog čega ste puno bolje igrali u Rijeci nego u Hajduku, je li u pitanju kvaliteta trenera Matjaža Keka koji vas je znao iskoristiti?

- Teško mi je to reći, ali Kek je od prvoga dana stajao iza mene. On me vodio četiri godine, napravio od mene reprezentativca, i na tome sam mu maksimalno zahvalan. U Rijeci sam napravio velike stvari, na koncu postao i reprezentativac, ali moram naglasiti da me lansirala momčad.

Kad ste shvatili da ćete morati na posudbu iz Cagliarija, nakon što je Nainggolan obajvio da se eži vratiti u klub kako bi bio uz bolesnu suprugu, ili ranije?

- Imao sam ljetos vrhunsku ponudu na stolu (PAOK op.p), ali me predsjednik nije želio pustiti, rekao je da sam važan igrač i da ću imati svoje mjesto u postavi. Nakon sedam dana dogodilo se to s Nainggolanom koji igra na mojoj poziciji, i bilo je jasno da ne bih puno igrao i zato sam želio otići na posudbu. Bilo je puno opcija, pa i ponuda Getafea pred kraj prijelaznog roka, čak me i klub forsirao da idem tamo, ali ja sam želio samo u Hajduk.

Foto: Cagliari Calcio

Je li presudilo to što ste se odrekli dijela primanja kako bi došli u Hajduk?

- Ne bih o novcu, to nikad ne komentiram i ne želim skupljati poene na tome. Osjetio sam želju, financije smo dogovorili u pet minuta, hvala svima koji su me podržali i pomogli da se posudba realizira.

U kakvim ste odnosima s predsjednikom Brbićem, bilo je dosta teških riječi nakon što ste otišli u Rijeku?

- Prošlo je puno godina, relacija je bila takva kakva je, događaju se u poslu i u životu takve stvari. Najvažnije je da sam sad opet tu, a s predsjednikom sam u dobrim odnosima.

Koliko je Hajduk danas drugačiji u odnosu na onaj Hajduk koji ste ostavili prije četiri i pol godine, kada su bili prisiljeni prodavati mlade igrače za sitniš kako bi preživjeli?

- Tri dana sam tu i vidi se velika razlika. Možemo se mi zavaravati, ali ako nema novca, ne može se ništa napraviti. Puno govori to što se mladi igrači danas prodaju za 6-7 milijuna, da se pametnije radi, da je klub na zdravim nogama...

Ne uspijevaju se svi povratnici prikazati u pravom svjetlu, a vi k tome niste ni centarfor koji će zabiti deset golova... Je li vas strah?

- Da me strah, da bježim od odgovornosti, izabrao bih neki drugi klub. Tamo bi igrao i dokazivao se. Imam veliku odgovornost, želim biti onaj koji će puno toga dati i pomoći ovoj momčadi, i mislim da ja to mogu. Po svemu što vidim momci su stvarno kvalitetni, ima tu puno mladih igrača koji s pravim radom mogu puno toga napraviti.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Je li vam jedna od motiva za povratak bila i mogućnost da se dobrim igrama nametnete izborniku Daliću?

- Kad te nema, nema te nigdje, ni u klubu, ni u reprezentaciju, ni sutra u transferima... Meni je uvijek bilo važno igrati, nakon juniora sam otišao igrati Treću ligu, pa Drugu ligu, rastao sam korak po korak, ali uvijek sam želio igrati. Tako je bilo i sada.

Iduća akcija je Mađarska na Poljudu, je li to prava prilika za vaš povratak?

- Na meni je da radim, da budem maksimalan, a izbornik odlučuje koga će zvati i tko mu treba. Ja se nadam, dugo sam u krugu kandidata i normalno je da nikome nije drago kad ispadne iz kombinacija. Nadam se, ali sam svjestan kako me samo rad i dobre igre mogu vratiti.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Navijači Hajduka i danas pamte vaš vatreni govor na Rivi nakon povratka iz Rusije.

- Ne znam zbog čega je to nekome čudno, pa Split je moj grad, znam svaku ulicu, svaki kut, poznajem pola ljudi u gradu... Normalno je bilo da dođem i proslavim taj veliki uspjeh sa svojim sugrađanima.

Na neki način proročanski ste najavili povratak reprezentacije na Poljud?

- Nije to bio samo moj stav, svi u reprezentaciji žele igrati u Splitu, željni su dobre atmosfere i splitske publike jer to ne mogu nigdje drugdje doživjeti. Vjerujte da svi s respektom pričaju o toj atmosferi.

Zbog čega se nitko od starijih nije oglasio na tu temu?

- Lako je pričati sa strane, ali kad si igrač, onda je puno stvari oko tebe i nije sve tako jednostavno.

Je li vam neobično što ćete prvu utakmicu nakon povratka u Hajduk odigrati baš na Rujevici protiv Rijeke?

- Prije svega želim naglasiti da sam sretan što sam se vratio i što s puno veselja dolazim na svaki trening. Na Rujevici će biti teško, tamo nije nitko favorit protiv Rijeke, ali mi idemo po pobjedu.

Jeste li dovoljno spremni za nastup na Rujevici?

- Prošao sam pripreme, propustio sam svega 3 - 4 treninga zbog lakšeg istegnuća mišića.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kako će vas dočekati publika na Rujevici, pljeskom ili zvižducima?

- Puno me ljudi to pita ali nisam previše razmišljao o tome. Bilo bi nekorektno da kažem bilo što protiv njih, prihvatili su me sjajno kad sam došao, bio sam i kapetan, osvojio duplu krunu.... Ja dolazim odraditi najbolje što mogu, a njihova reakcija će biti onakva kakvu oni osjete u tom trenutku.

Za razliku od vas Andrijašević se vratio u Rijeku, čujete li se s njim, što kaže?

- Čuli smo se, naravno, on je pojačanje za svaki klub u HNL-u, i ja mu želim svaku sreću.

Čujete li se s još kojim igračem Rijeke?

- S puno njih sam u kontaktu, to je bila jedna strašna grupa igrača, s njima ću cijeli život ostati u dobrim odnosima.

U HNL-u se mijenja jako puno trenera, a vas su u pet sezona vodili samo Tudor u Hajduku i Kek u Rijeci?

- U Rijeci je sve dobro funkcioniralo, nije bilo potrebe za promjenama, Split je dosta specifičan, ako nemaš rezultat, ne može klub istrpjeti ni trenera. Nadam se da će rezultati sada biti dobri, i da neće biti priče o promjenama.

U kojoj ulozi vas vidjeti trener Burić?

- Odradili smo tek jedna razgovor, pričali smo o svemu i još ćemo sigurno pričati. Ima u vezi jako puno dobrih igrača, nije ni njemu lako sve posložiti, ali on ima viziju i formaciju u kojoj želi igrati, a ja ću se prilagoditi svemu i dati svoj maksimum.

Vidite li se u ulozi kapetana?

- Velika je odgovornost biti kapetan. Ja sam došao iz drugog kluba, i inozemstva sam se vratio, nije na meni da o tome govorim. Tu sam da pomognem suigračima, a sve ostalo ćemo riješiti u svlačionici.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Koji su ciljevi do kraja sezone?

- Hajduk zadnjih godina nikako da napravi iskorak, a Dinamo stalno slaže momčad koja igra Europu. Da nemam cilj i ambiciju, ne bih se ni vraćao. Moj cilj je naslov prvaka s Hajdukom, a to je cilj i svakog navijača Hajduka. Mene su od djetinjstva učili da je Hajduk najbolji klub i da uvijek teži najboljem. Ako se to ne desi, čestitat ćemo onome tko je ispred nas.

Koliko je to realno ostvariv cilj?

- Teško mi je pričati o tome, svaki dan treba napraviti korak naprijed, puno pričati, u svlačionici napraviti homogenu grupu.

Kako je to Rijeka uspjela?

- Mi smo bili prava momčad koja se držala zajedno na terenu i van terena, i zajedno smo nalazila rješenja za sve. Nadam se da će u tome uspjeti i Hajduk. Imamo puno mladih momaka i taj duh i zajedništvo treba izgraditi. Nadam se da ćemo Caktaš i ja kao stariji pomoči ostalima.