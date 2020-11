Knicksi su u slu\u017ebenoj objavi podsjetili da je 33-godi\u0161nji Tomi\u0107, trenutni igra\u010d Joventuta, osvojio \u010detiri \u0160panjolska kupa i jednu ACB ligu. Tako\u0111er, napominju da je 2009. godine progla\u0161en najkorisnijim igra\u010dem (dana\u0161nje) ABA lige, ali i kako je \u010detiri puta zavr\u0161io u najboljoj ekipi \u0161panjolskog prvenstva i dvaput u najboljoj petorci Eurolige.

Knicksi dobili prava na Tomića: S 34 na leđima može biti rookie

Utah Jazz proslijedio je prava New York Knicksima na bivšeg hrvatskog reprezentativca Antu Tomića koji je trenutno član španjolskog Joventuta u koji je došao nakon dugogodišnjeg staža u Barceloni

<p>Utah Jazz je bivšeg hrvatskog reprezentativca <strong>Antu Tomića</strong> izabrao na NBA draftu davne 2008. godine kao 14. 'pick' druge runde. U Salt Lake City na kraju nikada nije ni otišao, ali prema pravilima NBA lige prava na njegove usluge još vrijede.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska košarkaška reprezentacija</strong></p><p>Naime, kad košarkaš bude izabran od strane jedne momčadi na draftu, oni su jedina momčad u ligi koja mu može ponuditi ugovor (naravno, osim u slučaju "trejda") makar on ne zaigrao odmah ili ikad u NBA ligi, </p><p>A danas, iako na prvu ruku začuđujuće, prava na Antu Tomića dobili su New York Knicksi. Momčad iz Madison Square Gardena službeno je objavila kako je dobila prava na iskusnog hrvatskog centra i 23. ovogodišnji 'pick', a Uti su zauzvrat dali 27. i 38. izbor drafta koji će se održati večeras. </p><p>Knicksi su u službenoj objavi podsjetili da je 33-godišnji Tomić, trenutni igrač Joventuta, osvojio četiri Španjolska kupa i jednu ACB ligu. Također, napominju da je 2009. godine proglašen najkorisnijim igračem (današnje) ABA lige, ali i kako je četiri puta završio u najboljoj ekipi španjolskog prvenstva i dvaput u najboljoj petorci Eurolige.</p><p>Ante Tomić s 33 godine u NBA-u? Na prvu zvuči smiješno, bez uvrede hrvatskom centru koji je jednostavno prošao najbolje igračke godine, ali ne i nemoguće. Jer New York Knicksi već imaju povijest 'draftanja' veterana. Naime, 2012. su Knicksi potpisali jednogodišnji 'rookie' ugovor s Argentincem Pablom Prigionijem koji je u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta debitirao s punih 35 godina. Tako da je sve moguće.</p><p>Tako da na neke odlične europske igrače NBA momčadi još uvijek imaju prava, i još uvijek se mogu nadati da će zaigrati 'preko bare'. Naprimjer, prava na Realovog Sergija Lulla ima Denver, na Barceloninog Hangu imaju Spursi kao i na Grka Printezisa. Na Valencijinog Crnogorca Dubljevića prava ima Minnesota, a Efesovog Micića Philadelphia... </p><p><br/> </p>