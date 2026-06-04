Knicksi preokrenuli i došli do pobjede u prvoj utakmici finala! Love naslov nakon 53 godine

Košarkaši New York Knicksa slavili su u prvoj od četiri finalne utakmice koje odlučuju prvaka NBA-a. Knicksi su od San Antonio Spursa bili bolji 105-95 i vode u seriji 1-0. Sljedeća utakmica finala na rasporedu je u petak.

Foto: Geoff Burke

Zvijezda New Yorka Jalen Brunson postigao je 30 poena, Karl-Anthony Towns završio je s 18 poena i 12 skokova, a Knicksi su nadoknadili zaostatak od 14 poena u drugom poluvremenu i došli do pobjede. Brunson je sa 30 postignutih imena ispisao povijest pridruživši se Willisu Reedu kao jedini igrač u povijesti lige koji je postigao 30 ili više poena u prvoj utakmici NBA finala. Koliko je ova pobjeda Knicksa važna, govori podatak da je ovo prvi puta da su Spursi prvi put ikada zaostajali u finalu prije samog kraja.

"JALEN BRUNSON DOES IT AGAIN!"



13 IN THE 4Q. 30 FOR THE GAME.



KNICKS LEAD BY 6. 37.8 SECONDS TO GO. pic.twitter.com/dyiDJoklmi — NBA (@NBA) June 4, 2026

Kod Spursa, njihova najveća zvijezda Victor Wembanyama postigao je 26 poena, ali je pogodio samo šest od 21 šuta. Uz to, imao je 12 skokova i šest izgubljenih lopti.

Inače ovo je prvi put da se dvije momčadi sastaju u finalu nakon 1999. kada su San Antonio Spursi osvojili prvi naslov prvaka pobjedom 4-1 u seriji. Spursi su sada u lovu na šesti naslov prvaka dok su Knicksi posljednji put u finalu slavili 1973. te na novi naslov čekaju već 53 godine.