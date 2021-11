Razočarani smo i šokirani jer su nas razmazili. Navikli su nas na pobjede, na rock n’ roll nogomet izbornika s gitarom. I plakali smo u Beču, pitali se zašto nas je sreća napustila protiv Turaka, vjerovali da oni mogu izgubiti samo slučajno, samo tako - nesretno. Da, rijetko je u našem nogometu bilo toliko radosti, zato je cijela Hrvatska živjela sa svakim njihovim golom, sa svakom pobjedom kao da su svjetski prvaci. I onda je Capello donio “veliki prasak”, balon se jednostavno raspuknuo, kraljevi su preko noći postali prosjaci.

Ne, niti je Bilić nakon ove utakmice slabiji trener niti su Modrić, Rakitić, Pranjić amateri. Niti su svi koji su vjerovali u ta “božanstva” nogometni neznalice. Jednostavno, vlastitom zaslugom Bilić i ta momčad imali su najveći kredit javnosti ikad. Ta Engleska u Maksimiru, pa Wembley, pa Njemačka. Definitivno nije bilo slučajno, ali znamo, krediti su gadna stvar. Ne platiš jednu ratu i banka ti sjeda za vrat. Ne prašta ni nogomet. Jedan kiks i već si u gabuli. I sad moraju pobijediti u Ukrajini, otplatiti dvostruku “ratu”. U protivnom... Da, bit će neuspjeh ne odemo li na SP, nema alibija. Bez obzira na Wembley, Njemačku, Duduovu i Nikinu ozljedu, bez obzira na to što protiv Turaka nije bilo sreće. I bez obzira na to što Bilića obožava cijeli svijet, što je Rakitić zvijezda u usponu, što Olić igra nogomet karijere. Nogomet ne poznaje stare zasluge, ne priznaje bahatost i opuštanje.

- Sve je to bila obična bajka - rekao je navijač, na izlasku sa stadiona. Tako zvuči nakon ovog poniženja, ali dobra je vijest da su bajke obično imale sretan završetak. Nadamo se da je to još tako.