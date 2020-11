'Kod Arkana me privukao šarm đavola, prijatelj Hrvat srušio mi je rodnu kuću i otjerao roditelje'

'Ražnatović i ja postali smo veliki prijatelji, ali nikada neću dijeliti njegovo mišljenje u nekim stvarima, ali neću ni poricati prijateljstvo s njim' stoji u autobiografiji srpskog trenera Siniše Mihajlovića (51)

<p>Trener <strong>Bologne </strong>i rođeni Vukovarac <strong>Siniša Mihajlović </strong>izdao je autobiografiju 'Igra života'. Srpski stručnjak iznosi mnoge zanimljive dijelove života, opisuje odrastanje u siromaštvu i ratna iskustva Siniša je rođen u Vukovaru 1969., a nogomet je igrao i u mlađim selekcijama <strong>Borova</strong>. Bio je dijete iz siromašne srpske obitelji, a opisao je kako su mu roditelji napustili rodni grad kad je rat počeo, a on je tada igrao za <strong>Crvenu zvezdu</strong>. </p><p>- Popij što si naručio, otiđi i nikad se više ne vraćaj. Ne želim te ovdje, ne želim nikakve Srbe u svom kafiću - stoji u autobiografiji Siniše Mihajlovića o riječima njegovog prijatelja Pipe s kojim je odrastao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Navijači pjevaju Mihajloviću pod bolničkim prozorom</strong></p><p>Također, Siniša navodi kako se Pipe par dana kasnije vratio u kuću njegovih roditelja te pucao po zidovima te otjerao Sinišine roditelje i vratio se s bombama i sve uništio. Nekoliko godina kasnije Pipe mu se predstavio te rekao da je to bio jedini način da spasi njegove roditelje od smrti te da su specifično poslali njega jer mu je bio najbolji prijatelj.</p><p>Postoji i dio o Arkanu, a <a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Bologna/12-11-2020/autobiografia-mihajlovic-cosi-ci-insegna-non-mollare-mai-390783345204.shtml" target="_blank">urednik talijanske Gazette</a> ističe da je dobio dojam Mihajlovićeve svjesnosti o strahotama koje je Željko Ražnatović činio u ratu. U vremenima kakva su bila, sprijateljio se s čovjekom kojemu su ubojstva i nasilje bila - normalna.</p><p>- U početku me kod njega privukao đavolji šarm i postali smo veliki prijatelji. Nikada neću dijeliti njegovo mišljenje u nekim stvarima, ali neću ni poricati prijateljstvo s njim - i to je dio mog života - piše Mihajlović.</p><p>Osvrnuo se i na neke situacije s terena. Zbog rasističkog je ispada bio i kažnjen, a taj njegov sukob s <strong>Patrickom Vierom </strong>(44) dogodio se u listopadu 2000. godine. </p><p>- Ne postoji takva stvar kao rasizam prema Srbima. Jedna stvar koju ne bih ponovio dogodila se prije 20 godina. Kad sam igrao nogomet, pljuvao sam igrače, dijelio laktove i uvrede. Dogodilo se to i Vieri. Rekao sam mu 'od*ebi crnčugo' i suspendirali su me na tri utakmice. Pogriješio sam, jako. Ali on je meni govorio da sam 'je*eni cigan' cijelu utakmicu.</p><p>To su samo dijelovi iz Mihajlovićeve autobiografije, a o obitelji, borbi s bolešću i ostalim događajima iz života trenera <strong>Bologne </strong>više možete saznati u spomenutoj knjizi. U Bologni ga navijači iznimno cijene, ali neki od njega zahtijevaju da se odrekne prijateljstva s Arkanom želi li postati počasni građanin Bologne.</p>