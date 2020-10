Kod nas je bio pod paljbom, u Italiji ga slave: Tudor apsolutni hit nakon što ga je preporodio

Bivši trener Hajduka u Juventusu je zadužen za obrambeni dio momčadi i već je napravio određene pomake. Trebat će vremena da se momčad uigra kako spada i poveže glava i rep, no određeni napreci već su vidljivi

<p>Nije dugo trebalo da <strong>Igor Tudor </strong>osvoji Talijane. Prije nešto više od mjesec dana prešao je iz <strong>Hajduka </strong>u <strong>Juventus </strong>kao dio stručnog stožera novog trenera 'stare dame' <strong>Andree Pirla </strong>u nagodbi u kojoj je sam platio dio odštete 'bijelima' kako bi otišao čim prije. Stigao je poziv koji se ne propušta i Tudor ga je iskoristio maksimalno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo na treningu</strong></p><p>Nije uspio revitalizirati Hajduk i podići ga na razinu koja se očekuje od splitskog velikana te je nailazio na brojne kritike struke i navijača. S njima se dobro nosio, a kada je bilo vrijeme za otići, rastao se u mirnom tonu.</p><p>I, ustvari, momentalno pokazao zašto ga je Pirlo htio i zašto ga je prije malo više od mjesec dana hvalio kao "najbolji izbor za nas". Tudor je uspio oživjeti <strong>Danila </strong>kojeg je Juventus Manchester Cityju platio 37 milijuna eura i od kojeg se puno očekivalo. Brazilac je igrao ispod svojih mogućnosti sve dok nije došao hrvatski stručnjak.</p><p>- Tudor je revitalizirao Danila. Njih dvojica baš jako puno pričaju od prvog treninga i Danilovi odgovori na terenu su odlični. Postao je najbolji igrač Juventusa po točnim dodavanjima i osvojenim loptama. Uz to je i drugi u Serie A po broju dodira s loptom, odmah iza veznjaka Sassuola<strong> Manuela Locatellija </strong>- piše talijanska Gazzetta dello Sport.</p><p>Bivši trener Hajduka u Juventusu je zadužen za obrambeni dio momčadi i već je napravio određene pomake. Trebat će vremena da se momčad uigra kako spada i poveže glava i rep, no određeni napreci već su vidljivi.</p><p>Talijani su oduševljeni Tudorom kojeg mi nismo znali cijeniti.</p><p><strong>Juventus </strong>u nedjelju u 20.45 sati igra veliki derbi protiv <strong>Napolija </strong>u utakmici u kojoj će se susresti bivši suigrači Andrea Pirlo i Gennaro Gattuso, sada u trenerskim ulogama. Utakmica je i dalje pod upitnikom pošto korona hara Italijom pa su vodstva dvaju klubova održala i sastanak o mogućoj odgodi derbija. On se za sada neće dogoditi.</p>