Koeficijent na prolazak je 1,05. Cico: Bjelica je baš briljantan...

Neće tu biti nikakve drame, vjerujem da će Dinamo bez problema očuvati ovih 2-0. Ponovit će Dinamo partiju iz Maksimira, tako da nema straha za prolazak dalje, rekao nam je Zlatko Kranjčar, bivši trener “modrih”.



Dinamo je šest puta u svojoj povijesti igrao u skupini Lige prvaka. Dvaput je Zagrepčane u elitu uveo Zlatko Kranjčar. Uspio je to Cico preko Celtica 1998. godine, a zatim i 2016. godine preko Salzburga. To je bio i posljednji nastup u eliti.

- To je najposebniji osjećaj na svijetu za nas koji smo bili treneri Dinama i za trenere koji se bore uvesti klub u Ligu prvaka. Nema veće stvari od te - kaže nam Cico i nastavlja:

- Te 1998. godine to je bila kruna jedne sjajne generacije, a prije tri godine smo izbacili jedan jaki Red Bull Salzburg. Velike su to stvari za Dinamo, naravno da ih nikad neću zaboraviti.



Cicu je Nenad Bjelica oduševio sa svim.

- Briljantno, to je najbolja riječ da se opiše ono što on radi na klupi. Sve izgleda sjajno. On je najveća snaga ovog Dinama - nahvalio je Bjelicu Cico.



Bivši legendarni strateg “modrih” je uvjeren u velike rezultate u Europi ove sezone.

- Svaka čast Europskoj ligi, ali igrati Ligu prvaka je nešto drugo, druga dimenzija. U Europskoj ligi je ova momčad bila odlična, a bit će i u Ligi prvaka. Nema razloga strahovati, s većinom klubova će se Dinamo itekako moći nositi. Bit će tu dobrih rezultata za ‘modre’. Naravno da puno toga ovisi o protivnicima, ali u ovaj Dinamo se baš mora vjerovati - uvjeren je Zlatko Kranjčar.

Svi su u Maksimiru optimisti, a ni kladionice ne sumnjaju u prolazak našeg prvaka. Koeficijent je 1,05 na prolazak Dinama, a čak deset na prolazak Norvežana.



- Jednostavno, velika je razlika u kvaliteti. Rosenborg je dobra momčad, ali nije to razina Dinama. Vidjelo se to u prvoj utakmici, a ne sumnjam u to da će se vidjeti i večeras - dodao je Cico.

Njegov Dinamo je bio jak u obje sezone kad ih je uveo u elitu, a ovu momčad Robert Prosinečki smatra i boljom od one njegove 1997. i 1998.



- Uz Bjelicu, koji je odličan, nekoliko je igrača najzaslužnijih za ove uspjehe - kaže Cico i nastavlja:



- Livaković je izrastao u sjajnoga golmana. Kad je trebao spašavati momčad, onda je to i radio. Zatim je tu i Ademi. Motor i lider ove momčadi, njegovo iskustvo je jako značajno za ovu momčad. On ih vodi na terenu.

Dani Olmo je klasa, Oršić je strašno napredovao. On je pokazao svoj talent, a Hajrović i Petković su igrači koji potezima sve mogu riješiti. To su sve odlični igrači, ali se sjajno mogu uklopiti u kolektiv. Zbog toga sve i izgleda tako dobro.

Cico ne dvoji kako će Dinamo ući u Ligu prvaka, u isto vjeruje i Vahid Halilhodžić, još jedan bivši trener “modrih”. Obojica tvrde kako će ova momčad i u skupini Lige prvaka biti u dobrim izdanjima. Još je 90 minuta ostalo do sna, do ispunjenja velike želje Nenada Bjelice. S Austrijom Beč je 2013. igrao u skupini Lige prvaka, ali ulazak s Dinamom bio bi za njega možda čak i još posebniji.