Kolak nakon hica sezone: Neki kažu da mi je vjetar odnio prvo mjesto. Ne razmišljam o tome

Bacala sam kao klasična Sara u prve dvije serije, ali sam zadovoljna ovim rezultatom, rekla je zlatna hrvatska olimpijka u bacanju koplja iz Rio de Janeira, Sara Kolak (29), nakon što je ostvarila rezultat sezone na Hanžekovićevom memorijalu u Zagrebu s hicem od 61,20 metara.

Iako je Sara imala dva hica preko 60 metara, slavila je Novozelanđanka Tori Moorby s 61,96 metara, a na trećem je mjestu završila Andrea Železna s 59,82 metara. Nastupila je i Hrvatica Vita Barbić (17), koja je završila na posljednjem, osmom mjestu s 55,64 metara.

- Zadovoljna sam, malo su me nervoza i nestrpljivost uhvatili u prve dvije serije, ipak sam pred domaćom publikom, koja mi je pomogla da to koplje odleti 61,20 metara u trećoj seriji. Moram poraditi na prve dvije serije, one moraju biti bolje. Ali odlično se osjećam, veselim se ostatku sezone, dobro znam gdje sam - rekla je Kolak nakon mitinga.

Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, koplje, žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mnogi su bili dojma kako bi Sara pobijedila zadnjim hicem, ali je vjetar radio protiv nje...

- Nije bilo tako strašno, moj i ostali treneri odmah su komentirali kako mi je vjetar uzeo bolji rezultat u zadnjem bacanju, ali ne razmišljam o tome, vjetar je dio igre, s njime se treba znati nositi. Na kraju dana, ne mogu utjecati na sve - komentirala je, pa istaknula koliko je Hanžekovićev memorijal bitan za atletiku u Hrvatskoj.

- Publika je odlična, ovo je jako veliki biting i vrlo je važan za hrvatsku atletiku i sport. Fantastično je što je ovakav miting u Hrvatskoj, to je prilika da naši mladi atletičari dobiju malo iskustva s najboljima.

Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, koplje, žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kolak želi izboriti plasman na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, koje je u rujnu.

- Cilj je plasirati se na Svjetsko prvenstvo. Ne opterećujem se s Dijamantnom ligom, ima puno natjecanja. Želim uhvatiti konzistentnu formu. Ovaj je rezultat bio odličan, dobro sam krenula u sezonu. Baš sam se opustila i bacila najbolje što sam mogla. Dobro se osjećam, uživam, znam gdje sam po pitanju tehnike, točno znam gdje sam malo izgubila, što sam mogla učiniti bolje... Osjećaj mi je fantastičan - zaključila je Hrvatica, čiji će idući nastup biti na silver mitingu na Tenerifima 31. svibnja.