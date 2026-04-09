Kolarić sudi Dinamu, Bebek dolazi na Poljud u VAR sobu

Lokomotiva i Istra u subotu će od 16 sati na Maksimiru otvoriti 29. kolo HNL-a, a Sudačka komisija HNS-a za glavnog je suca delegirala Antu Terzića iz Podstrane. U VAR sobi bit će Dario Bel i Ivan Matić.

Bit će to i jedina subotnja utakmica, dok će nedjeljni program na rasporedu imati tri. U istom terminu od 16 sati Varaždin će ugostiti Slaven Belupo, a Rijeka na Rujevici Osijek. U Varaždinu će pravdu dijeliti Patrik Pavlešić iz Duge Rese, u VAR sobi su Ante Čuljak i Fran Jović, a u Rijeci će suditi Mateo Erceg iz Benkovca. Ivan Vučković i Luka Pušić su VAR suci.

U nedjelju od 18:30 Hajduk dočekuje Goricu na Poljudu, a iz obližnjeg Benkovca kao glavni sudac doći će Ivan Vukančić. Ivan Bebek nakon europskih zadataka stiže u poljudsku VAR sobu uz Luku Pajića.

Konačno, kolo u ponedjeljak u Gradskom vrtu zatvaraju Vukovar i Dinamo od 18 sati. HNS je u prošlom kolu "odledio" Patrika Kolarića, koji će u Osijeku biti djelitelj pravde. Za VAR-om su Mario Zebec i Tihomir Pejin.