Kolike su šanse da Dinamo ode do kraja u Europskoj ligi? Evo što o tome kažu kladionice...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo igra treću utakmicu Europske lige protiv Malmöa te je nakon dva kola prvi na tablici. Kladionice su izbacile koeficijente koji pokazuju što one misle koliko Dinamo može daleko dogurati

Dinamo je sjajno otvorio Europsku ligu te u četvrtak u Švedskoj ima priliku nastaviti niz pobjeda. Protivnik je Malmö, za kojeg mnogi smatraju da nije na razini kao momčad Marija Kovačevića. To misle i kladionice, prema kojima su "modri" favorit, ali sve to dinamovci moraju pokazati na terenu. Dinamo je prvi na tablici Europske lige, a kladionice su rekle koje su šanse da tako ostane te koliko daleko Dinamo može dogurati.

Trening Dinama u Švedskoj 00:42
Trening Dinama u Švedskoj | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Nakon dva kola Dinamo ima šest bodova. Pali su Fenerbahče i Maccabi i na tim utakmicama je Dinamo izgledao samouvjereno. Do kraja je još šest kola te će protivnici biti ozbiljniji u nastavku natjecanja. Jako je bitno skupiti zalihu što veću zalihu bodova prije nego stignu teže utakmice (Lille u gostima, Real Betis kod kuće) te bi pobjeda protiv Malmoa dala sigurnost Mariju Kovačeviću i sigurno bi se "lakše disalo" u Maksimirskoj 128. Kiks bi postavio nekoliko upitnika iznad glave Dinama, ali sve će se znati u četvrtak oko 23 sata.

24sata u Malmou: Helići nad gradom. Pivo i burgeri skupi ko vrag. Čeka se invazija BBB-a!
Podsjetimo, prvih osam močadi, nakon svih odigranih utakmica ligaškog dijela, idu direktno u osminu finala i tu poziciju na tablici "ganja" Dinamo, kako ne bi morao igrati doigravanje. Momčadi od devetog do 24. mjesta će razigravati za osminu finala, dok momčadi od 25. do 36. mjesta ispadaju iz lige. U osmini finala te nakon toga igra se u klasičnom formatu. Dvomeč nakon kojeg bolja momčad ide u sljedeću fazu.

Ovo su koeficijenti na Dinamo u Europskoj ligi:

  • Prolaz direktno u osminu finala - 2.50
  • Prolaz u osminu finala kroz kvalifikacije - 2.00
  • Ispada iz Europske lige - 6.00
  • Ispada prije osmine finala - 3.50
  • Ispada u osmini finala - 2.50
  • Ispada u četvrtfinalu - 5.00
  • Ispada u polufinalu - 10.0
  • Poraz u finalu - 30.0
  • Osvaja Europsku ligu - 45.0

 

