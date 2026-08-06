Koliko je Dalić dosad zarađivao? Sad ulazi u pet najplaćenijih izbornika u svijetu nogometa!

Zlatko Dalić (59) definitivno je prelomio i pristao na ponudu Ujedinjenih Arapskih Emirata da vodi tamošnju reprezentaciju, ekskluzivno su objavila 24sata. Donedavni izbornik "vatrenih" tako se vraća na Bliski istok nakon devet i pol godina, posljednji mu je angažman prije Hrvatske bio upravo u toj zemlji, u najvećem tamošnjem klubu Al Ainu.

Iako je imao ponude i Saudijske Arabije i Južne Koreje, a za njega se raspitivala i Kolumbija, Dalić je otišao na poznati teren, u zemlju koja ga je u nekoliko navrata i ranije pokušavala dovesti i nudila mu brda i doline. A ta brda i doline svakako su i važan adut zbog kojega je odlučio prihvatiti poziv.

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Naime, Dalić bi kao izbornik UAE-a trebao zarađivati pet milijuna eura godišnje. To je više nego trostruko više od plaće koju je imao prema zadnjem ugovoru s HNS-om od milijun i pol eura godišnje. Dakako, on je sam više puta isticao kako mu novac nije bitan i kako mu je čast voditi "vatrene".

Izbornik je postao u listopadu 2017. i u prvo vrijeme zarađivao oko pola milijuna eura godišnje, a nakon senzacionalnog srebra na SP-u u Rusiji ona je narasla do 800.000 eura. Suradnju s HNS-om produljivao je još triput: prvo u ljeto 2020. do SP-a u Katru, godinu i pol poslije do Eura 2024., a posljednji put u ožujku 2023. i do završetka SP-a za konačnu plaću od milijun i pol eura.

Dalić je tako na temelju gotovo devetogodišnjeg mandata kao izbornik Hrvatske zaradio oko deset milijuna eura plaće bez dodataka na temelju uspjeha i drugih bonusa. No plaćom je bio daleko od vrha, na Mundijalu nije bio ni među 20. S novom plaćom bio bi među top pet, odmah iza Thomasa Tuchela koji ima 5,8 milijuna eura u Engleskoj.

Plaćeniji su Mauricio Pochettino u SAD-u (šest), Julian Nagelsmann odnosno Jürgen Klopp u Njemačkoj (sedam) i Carlo Ancelotti, kojemu Brazilci godišnje plaćaju čak deset milijuna eura. Ujedno, Dalić ovim ugovorom postaje najplaćeniji hrvatski trener u nogometnoj povijesti. Za srebrnog i brončanog s Mundijala i srebrnog u Ligi nacija, apsolutno zasluženo.