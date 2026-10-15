Obavijesti

Sport

Komentari 4
EUROPSKI CJENIK

Koliko je Hajduk dosad zaradio u Europi i koliko bi još mogao? Očekuje ga i teška kazna Uefe

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
Koliko je Hajduk dosad zaradio u Europi i koliko bi još mogao? Očekuje ga i teška kazna Uefe
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

HAJDUK - AJAX 2-1 Hajduk je već inkasirao 4,387 milijuna eura, a uz bonuse i rezultate u Europi zarada bi mogla narasti do 8,412 milijuna!

Admiral

Hajduk je osiguranjem europske jeseni u Konferencijskoj ligi i prolaskom turbulentnih kvalifikacija osigurao najmanje četiri milijuna i 387.000 eura. No to je samo osnovna cifra u koju nisu uračunati bonusi Uefina vrijednosnog stupa, bonus na plasman ni nagrada za rezultate. A prva će stići već nakon prvog kola jer su "bili" na rasprodanom Poljudu srušili Ajax 2-1.

Atmosfera na Poljudu tijekom utakmice 1. kola Koferencijske lige između Hajduka i Ajaxa
33
Foto: Ivana Ivanovic /PIXSELL

Dakle, svaka pobjeda u Konferencijskoj ligi vrijedi 400.000 eura, svaki remi 133.000 eura. Novi saldo nakon prvog kola za Splićane iznosi četiri milijuna i 487.000 eura. Procjene statističke platforme Football Meets Dana govore kako će "bili" završiti sezonu sa zaradom od 8,412 milijuna eura.

Oni su za svako od četiri pretkola dobili po 175.000 eura, dakle ukupno 525.000 eura, a bonus za ulazak među 36 klubova u Konferencijskoj ligi iznosi 3,17 milijuna eura. No s obzirom na prekid utakmice od 15 minuta zbog velike bakljade Torcide, dio premije sigurno će Hajduk morati vratiti natrag. A budu li prazne tribine u idućim utakmicama, gubitak bi mogao biti i puno, puno veći.

Premije u Konferencijskoj ligi

osvajač: 3 milijuna eura
finalist: 4 milijuna eura
polufinalisti: 2,5 milijuna eura
četvrtfinalisti: 1,3 milijuna eura
osmina finala: 800.000 eura
šesnaestina finala: 200.000 eura
pozicije 1.-8. u ligaškoj fazi: 400.000 eura
pozicije 9.-16. u ligaškoj fazi: 200.000 eura
svako mjesto više na ljestvici: po 28.000 eura
pobjeda u ligaškoj fazi: 400.000 eura
remi u ligaškoj fazi: 133.000 eura

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
Hajduk - Ajax 2-1: Fanatični 'bili' pobijedili u divljoj atmosferi!
POGLEDAJTE GOLOVE

Hajduk - Ajax 2-1: Fanatični 'bili' pobijedili u divljoj atmosferi!

Nogometaši Hajduka nakon dugih 16 godina stigli su do pobjede u glavnoj fazi europskog natjecanja
VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu
NEMIRI UOČI UTAKMICE

VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu

Skandalozni povici u organiziranom korteu Torcide do Poljuda sablaznili su javnost. A noć prije utakmice Hajduka i Ajaxa 150 torcidaša napalo je Nizozemce. Policija je spriječila veći sukob i privela 57 ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026