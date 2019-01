Kolinda Francuzu pohvalila brk, a on ne zna gdje je Hrvatska?!

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je bila najpoznatija navijačica tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Srčano je bodrila reprezentaciju tijekom najvažnijih utakmica, čestitala igračima na pobjedama, družila se s njima u svlačionici.

Nakon finala u kojemu je pobijedila Francuska, predsjednica je tješila hrvatske igrače, a nakon toga je s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom otišla u protivničku svlačionicu i čestitala novim svjetskim prvacima.

Iskoristila je to i da razmijeni par rečenica s njima, a jedan od braniča Francuske, Adil Rami se 'pohvalio' francuskim medijima kako mu je hrvatska predsjednica udijelila kompliment. Rekla mu je da ima "lijepe brkove", a on je htio uzvratiti lijepom riječju pa joj je odgovorio da "voli Mikonos".

Rami : "Après la finale, la présidente de la Croatie me regarde et me dit 'belle moustache'. Et moi, je lui réponds 'j'adore Mykonos'. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours confondu la Grèce et la Croatie." #2emeEtoile pic.twitter.com/DvtjtSmYQx