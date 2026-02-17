Obavijesti

Kolinda: Nije mi lako, radim od jutra do mraka. Kći će me ubiti što ću spomenuti jednu stvar...

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 6 min
Foto: RTL/screenshot

Kolinda u Italiji! Gleda klizačke nastupe, putuje vlakom i hvali organizaciju. Obitelj joj se pridružila, a favorit joj je umjetničko klizanje. Hrvati još bez medalje, ali navija za Zrinku

Kolinda Grabar Kitarović (57) nakon političke karijere, koju je barem privremeno stavila na pauzu, uspješno brodi sportskim vodama u Međunarodnom olimpijskom odboru, pa je tako ove dane u Italiji, gdje se održavaju Zimske olimpijske igre. Bivša predsjednica doputovala je iz Milana u Cortinu d'Ampezzo, dio puta prevalila je i vlakom. Gledala je nastupe Valentine Aščić u brzom klizanju i očekuje nastupe hrvatskih slalomašica u srijedu. Za organizaciju Igara ima samo riječi hvale.

- Dojam je da protječe bez većih problema, ali moram reći da smo se mi jako naradili da ne bi bilo problema. Stvarno, evo danas je prvi dan da sam uhvatila maknuti se uopće iz Milana i to nije lako, što zbog štednje, što zbog zaštite okoliša i mi članovi Olimpijskog odbora koristimo javni prijevoz, tako da sam došla vlakom. I od ranog jutra putujem do Cortine, nije lako. Razumijem sve navijače koji to isto tako rade - rekla je Kolinda Grabar Kitarović za RTL.

Otkrila je i kako joj je najdraži sport umjetničko klizanje, što i ne čudi s obzirom na to da joj se kći Katarina (24) bavila tim sportom, a suprug Jakov (57) je predsjednik klizačkog saveza.

Zagreb: Katarina Kitarovi? nastupila u slobodnom programu ISU Grand Prix Croatia Cup Zagreb: Katarina Kitarovi? nastupila u slobodnom programu ISU Grand Prix Croatia Cup Zagreb: Katarina Kitarovi? nastupila u slobodnom programu ISU Grand Prix Croatia Cup
81
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Glavna je poruka da su Olimpijske igre kao život i može se svašta dogoditi, ili gore ili dolje. Nešto čemu sam se posebno veselila, cijela moja obitelj je ovdje, uključujući i moju kćer koja će me sad ubiti što sam je spomenula. Ali, kao što znate, ona se natjecala u umjetničkom klizanju i za nas je to poseban sport.

Hrvati zasad nemaju medalju.

- Ja sam tu još par dana, idem navijati za Zrinku i sve ostale. Nemojmo to isključiti, molim vas. Zrinka, samo naprijed i samo hrabro - rekla je pa analizirala nastupe naših:

- Dečki i cure su napravili sve što je u njihovoj moći. Nije to lako, sam sportski program je prilično opterećen. Neki od njih su došli u zadnji čas ovdje, neki su možda došli preumorni. Ja sam došla preumorna pa sam se razboljela odmah na početku, haha. Morala sam raditi od jutra do mraka. Neki jednostavno nisu zadovoljni, ne paše im hrana, razumijem to. Ali dosta idem po Milanu, dosta se družim s volonterima. Ja sam, uostalom, isto tako volonter. Svi znaju za Hrvatsku, svi su čuli za Hrvatsku i ne spominju samo nogomet i ljetne sportove, odnosno sportove koji nisu baš sezonski, nego i zimske sportove kad je Hrvatska u pitanju. Tako da moramo biti zadovoljni.

