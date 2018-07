Kolinda oduševila Ruse: U masi odijela nosila je hrvatski dres

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović postala je zvijezda društvenih mreža i svjetskih portala nakon što je putovala običnim letom u ekonomskom razredu kako bi gledala našu reprezentaciju, a još jednom je osvojila simpatije navijača kada je nosila hrvatski dres među VIP uzvanicima koji su gotovo svi bili u odijelima, piše ruski RT.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kolinda je uz majicu s 'kockicama' uparila i crvene hlače te se prilikom svakog gola srdačno rukovala s ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevim i predsjednikom Fife Giannijem Infantinom.

Foto: screenshot/HRT

Međutim, kada je Vida zabio gol za 2-1 u prvom produžetku, Medvedev je bio vidno razočaran dok je Kolinda skakala od sreće. Na kraju je Fernandes malo oraspoložio Medvedeva golom za izjednačenej, ali naša je predsjednica ta koja je na kraju utakmice ponovno skakala od sreće.

Russian PM Dmitry Medvedev (right) is not amused by the celebration by Croatian president Kolinda Grabar-Kitarović (left in red & white) #RUS #CRO #WorldCup pic.twitter.com/gn0K1FX6Sd

Nakon utakmice se još jednom spustila u svlačionicu i čestitala svakom igraču uz zagrljaj. Čak je i zapjevala s njima.

This is the lady who inspired Croatia tonight. She was present. She shouted horse. She screamed. She jumped. She shook Dimitr's hand. Yes, she is more than a mother to the Croats. Hail Kolinda Grabar-Kitarović. pic.twitter.com/H4QeNvh5z7