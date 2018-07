Sanchez hrvačkim zahtavom skrivio penal nad Kaneom...

ZANIMLJIVOST

Kolumbija je stigla do nokaut faze Svjetskih prvenstava treći put u povijesti, no ovo je prvi put da su to napravili na uzastopnim prvenstvima. (1990., 2014. i 2018. godine). Osminu finala prošli su jednio 2014. godine.

Mogu li 2018. po drugi put u svojoj povijesti proći osminu finala?