Komedija: Trener faulirao igrača i zaradio crveni karton

Ovog vikenda odigrano je četvrto kolo rumunjske druge lige, a posebno upečatljiva ostala je utakmica između Chindiaje i Argesa, no ne po rezultatu već po događanjima na travnjaku.

Naime, u 82. minuti, pri rezultatu 1-1, napadač Chindiaje Cristian Daniel Negut pokupio je jedno dodavanje na desnoj strani terena i sjurio se prema protivničkom golu, međutim, ubrzo je završio na podu, ali ne zahvaljujući protivničkom igraču, već treneru Emilu Sandoiju.

Prilikom tog trka, trener protivničke ekipe podmetnuo je nogu Negutu koji se odmah složio na pod, a Sandoi je za taj potez nagrađen crvenim kartonom.

When a manager gets sent off for a FOUL on a player. Fabulous Romania strikes again. Just amazing. pic.twitter.com/Xs0jNOSC0U