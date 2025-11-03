Obavijesti

NASTALA JE ZBRKA

Komentator: Nikada nešto tako nisam vidio. UFC nam je rekao da se meč Delije ne nastavlja...

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Louis Grasse

Ante Delija izgledao je sjajno, udarao je snažno i Acosta se počeo braniti. Sudac je potom uletio i prekinuo borbu, svi smo mislili da je meč gotov. Onda smo na snimci vidjeli da je riječ o ubodu u oko, rekao je Bisping

Ante Delija (35 godina, 26-7) izgubio je u svom drugom nastupu u UFC-u, u meču protiv Walda Corteza-Acoste (34, 15-2), nakon nevjerojatnog spleta okolnosti. Delija je u prvoj rundi krenuo agresivno na Amerikanca, serijom udaraca ga uzdrmao, a potom se Acosta povukao do žice. Uslijedila je nova kanonada udaraca i sudac Mark Smith uletio je između boraca.

Delija, njegov kut, svi na stadionu i brojna publika pred malim ekranima pomislili su da je to kraj meča - Delija je pobijedio. U oktogonu je počelo slavlje, no kamera se zatim prebacila na ekran pored ringa, gdje je počela video-provjera. Snimka je pokazala da je Dubrovčanin jednim od udaraca pogodio Acostu u oko. U međuvremenu je Acosta u ringu sjedio na stolici, okružen trenerima i članovima tima. Potom je stigla informacija da se meč nastavlja jer je prekid uslijedio nakon uboda u oko. U nevjerici, Delija je nastavio borbu, a zatim završio nokautiran.

Tijekom tog događaja prekršen je niz pravila Komisije sudaca, što je u razgovoru za 24sata potvrdio i šef hrvatskih sudaca Aleksandar Zorić. Dan nakon neviđene situacije događaj su komentirali i Michael Bisping te Daniel Cormier, koji su borbu pratili iz prvog reda kao službeni komentatori. U ležernom tonu, u Bispingovu podcastu, osvrnuli su se na cijeli slučaj.

- To je jedna od najluđih situacija jer smo prošli tjedan imali meč Toma Aspinalla i Cyrila Ganea u kojem je također došlo do uboda u oko - započeo je Bisping.

UFC Fight Night - Garcia Vs Onama
Foto: Louis Grasse

- Nikad nisam vidio ništa slično, ali primjećujem razlike između slučaja Delije i Ganea. Aspinall je dvaput uboden u oko, a ljudi su odmah počeli govoriti kako se Acosta nastavio boriti, a Tom nije. To su različite okolnosti. Nastavak Delijina meča ipak je bio sulud - nadovezao se Cormier.

Prvi Britanac koji je postao UFC prvak potom je nahvalio hrvatskog borca i otkrio da su im iz produkcije rekli kako se meč nakon prekida ne može nastaviti.

- Ante Delija izgledao je sjajno, udarao je snažno i Acosta se počeo braniti. Sudac je potom uletio i prekinuo borbu, svi smo mislili da je meč gotov. Onda smo na snimci vidjeli da je riječ o ubodu u oko. Pomislio sam: "Što se sad, pobogu, događa". Čak su nam u slušalicu rekli da se meč ne može nastaviti - ispričao je Bisping.

- Nisam vidio ništa slično otkako pratim ili se borim u MMA-u. Nikad u životu... - zaključio je Cormier.

@short.storm5 Michael Bisping and Daniel Cormier REACTION to another eye poke in Ante Delija vs Waldo Cortes-Acosta fight #antedelija #waldocortesacosta #ufc321 #fyp #mma ♬ son original - 𝐅𝐈𝐆𝐇𝐓.𝐌𝐌𝐀𝟏𝟏

