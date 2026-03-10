Komisija: Penal za pobjedu Rijeke kod Vukovara ne postoji!

Šef sudačke organizacije HNS-a Bertrand Layec objavio je analizu proteklog kola HNL-a u kojem je izdvojio samo jednu situaciju, penal za Rijeku na gostovanju kod Vukovara koja je odlučila i o pobjedniku jer je Toni Fruk u 51. minuti zabio za 1-0. Radilo se o kontaktu Ante Mateja Jurića i Vita Čaića. Glavni sudac bio je Igor Pajač, kojemu to nije bila najstroža kazna, no predomislio se nakon intervencije VAR sobe u kojoj su sjedili Ante Čuljak i Luka Pušić.

Pokretanje videa... 01:57 Gol na utakmici Vukovar - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

"Duel u kaznenom prostoru domaće momčadi kada gostujući napadač br. 77 i branič domaćina br. 13 na isti “nogometni” način žele igrati loptom nije prekršaj iz Pravila nogometne igre. Vrlo dobro pozicionirani sudac, potpunog nadzora incidenta, dopustio je nastavak igre. Nakon neopravdane i neutemeljene VAR intervencije u razmatranjima Pravila nogometne igre sudac je pozvan na pregled snimke zbog potencijalnog kaznenog udarca. Slijedom naših tehničkih smjernica:

- ⁠potpuno legitimne prirodne nogometne reakcije braniča u želji da igra loptom

-⁠ ⁠vrlo laganog i minornog kontakta koji nije utjecaj na kretanje i izvedbu suparničkog igrača

interpretaciju i prosudbu suca tijekom pregleda snimke smatramo neispravnom odlukom o dosuđivanju kaznenog udarca kao i intervenciju VAR-a, koja inicira dosuđivanje kaznenog udarca, neutemeljenu u smjernicama i VAR Protokolu", objavio je Layec, prenosi HNS.

POGLEDAJTE VIDEO: