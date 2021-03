Stigao je u Dinamo iz zaprešićkog Intera kao jedan od ponajboljih napadača HNL-a u tom trenutku. Iako se Komnen Andrić (25) nije previše naigrao na Maksimiru, odradio je neke dobre nastupe pa nezadovoljan minutažom naposljetku napustio klub.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan kad je Andrić stigao u Dinamo

Dinamo ga je poslao na posudbu u rusku Ufu, a u intervjuu za srpski Mondo otvoreno je progovorio o Dinamu, presudi braći Mamić i svoje viđenje cijele situacije koja je potresla hrvatski nogomet.

- Ne želim komentirati stvari koje nisu vezane uz nogomet, ali sve zasluge idu Zdravku i Zoranu. Svi igrači su izabrani na najbolji mogući način. Sve je savršeno od ulaska na stadion, higijene... Svaka sitnica. To nije slučajno, to se gradi godinama i nije slučajno da je Dinamo tu gdje je sad. Nije slučajno što prodaju igrače za toliki novac i što je na Svjetskom prvenstvu za Hrvatsku igralo 14 igrača koji su karijeru počeli u Dinamu - rekao je Srbin pa nastavio:

- Kad me pitaju kako je u Dinamu, ja kažem: Kao u Real Madridu. Nisam bio u Realu, ali ne znam što može biti bolje. Vjerojatno će mi mnogi ljudi zamjeriti na ovim riječima, ali za uspjeh Dinama su najzaslužniji Zdravko i Zoran. Naravno, uz igrače...

Dinamo je čudesnim pothvatom razbio Mourinhov Tottenham 3-0 na Maksimiru i nakon poraza 2-0 u Londonu izborio četvrtfinale Europa lige. Najzaslužniji za pobjedu bili su trostruki strijelac Mislav Oršić i Dominik Livaković na golu, koji je skidao čuda. Andrić je rekao koju i o 'modrom' dvojcu.

- Nije slučajno što je Oršić ono zabio, njemu je svaki dan na treningu takav. Posljednjih godinu i pol je zabio dosta takvih golova, vježba to na treninzima. Uostalom, to je igrač koji je dao hat-trick Atalanti. Livaković je golman kakvog nikad nisam vidio, tako brz i eksplozivan. Ja mu pucam na treningu, vidim loptu u golu i on se pojavi.

Dotaknuo se i vlastite budućnosti. Još uvijek ne zna hoće li se vraćati u Dinamo ili će ostati u Rusiji.

- Posudba mi ističe na kraju sezone. Imaju opciju otkupiti moj ugovor, ali ne znam odgovoriti na to pitanje. Otišao sam u Rusiju da bih igrao i promijenio sredinu. Vidjet ćemo što će biti - zaključio je srpski napadač.