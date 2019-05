Kompany iznenadio: Dolazim u Anderlecht i bit ću novi trener

Vincent Kompany objavio je da će nakon 11 godina i još jedne trostruke krune napustiti Manchester City. On će karijeru nastaviti u Anderlechtu, tamo gdje je i počeo karijeru, ali u pomalo neočekivanoj ulozi. Naime on će naredne tri godine biti trener-igrač čime je iznenadio sve.

Da, 33 su mu godine, ali realno on bi na ovome nivou mogao igrati još barem par godina. No ipak je presudila ljubav prema najdražem klubu i odlučio se vratiti u klub gdje je počeo karijeru i pomoći im. Najtrofejniji belgijski klub u povijesti muči se s rezultatima posljednjih godina, a vodstvo kluba je odlučilo dati priliku Kompanyju da pokaže što zna kao trener, dok svi već znaju njegove igračke kvalitete.

Tako će Hrvati Ivan Santini i Antonio Milić za trenera dobiti legendarnog nogometaša koji je ove godine Manchester City odveo do naslova Premier lige. On je u 37. kolu protiv Leicestera zabio jedini gol za pobjedu, i to kakav. Odvalio je loptu s 25 metara i pogodio dame rašlje za, kasnije će se ispostaviti, novi naslov Premier lige.

- Sljedeće tri godine bit ću trener - igrač u Anderlechtu. Ovo je možda iznenađenje za vas, ali ovo je najlogičnija odluka koju sam donio u životu. Odrastao sam i stasao kao igrač u Anderlechtu. To je najveći klub u Belgiji s 34 naslova - napisao je Kompany na Facebooku u oproštaju od Cityja.

- Bio sam na njihovom treningu kada sam imao obveze s reprezentacijom. Predsjednik kluba i direktor pitali su me za mišljenje oko trenutne situacije, a ja sam im rekao svoju viziju kako da se klub vrati tamo gdje i pripada. Nedavno sam i dobio ponudu da budem trener-igrač. Iznenadilo me, ali odlučio sam prihvatiti - rekao je Kompany koji je u Anderlechtu bio sve do 2006. kada se uputio u HSV.

On je u Manchester City stigao 2008. godine iz HSV-a te je ukupno odigrao 360 nastupa i zabio 20 golova, a osvojio je čak četiri Premier lige, dva FA kupa i četiri Liga kupa. Ugovor mu je istekao na kraju ove sezone, no nije ni htio pregovarati jer je već sve dogovorio s Anderlechtom.

- Završnica sezone nije mogla biti bolja. Živio sam na Etihadu svoj san. Jako sam puno naučio u posljednje tri godine pod vodstvom Pepa Guardiole. Svjedočio sam, analizirao i proučavao. Želim da moja nova momčad igra upravo ovako kako je igrao City. Želim podijeliti svoje znanje s budućim generacijama. Ovo nije zbogom, vidim se kasnije - završio je Kompany koji je u posljednjoj sezoni osvojio trostruku krunu i ušao u povijest kluba.

Legendarni Belgijac će itekako morat zasukati rukave jer je Anderlecht odigrao sezonu za zaborav. Ispali su iz kupa u drugom kolu od drugoligaša, bili su zadnji u Europskoj ligi, a u belgijskom prvenstvu su završili na 6. mjestu u doigravanju za prvaka. Definitivno užasna sezona, ali navijači se nadaju da dolaskom Kompanyja u Bruxelles sigurno stižu i sunčaniji i uspješniji dani.