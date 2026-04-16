PUN JE KRITIKA

Kompany: Prošli smo, ali daleko je ovo od idealne utakmice...

Piše HINA,
Foto: Tom Weller/DPA

Real Madrid je Real Madrid. Oni su uvijek prijetnja. Dečki su danas bili mentalno jaki kako bi se oporavili od neuspjeha, poručio je Kompany

Admiral

Dečki su bili mentalno jaki kako bi se oporavili od neuspjeha. Ostali smo mirni i uvijek smo osjećali da će doći naš trenutak, kazao je Bayernov trener Vincent Kompany nakon slavlja protiv Real Madrida i plasmana u polufinale Lige prvaka. Real je u Munchenu tri puta vodio, no Bayern se uporno vraćao i na koncu slavio sa 4-3 potvrdivši pobjedu 2-1 iz prvog susreta.

- Bila je to vrlo emotivna utakmica. Imali smo puno posjeda i uvijek smo imali osjećaj da možemo zabiti. Ali Real Madrid je Real Madrid. Oni su uvijek prijetnja. Dečki su danas bili mentalno jaki kako bi se oporavili od neuspjeha. Navijači su nam također pomogli. Ostali smo mirni i uvijek smo osjećali da će doći naš trenutak - kazao je Kompany za DAZN.

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Bayern Munich v Real Madrid
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Bayernov veznjak Joshua Kimmich kazao je kako je utakmica bila puna drame.

- Bilo je puno drame. Naravno, nismo započeli utakmicu onako kako smo htjeli. Ali na poluvremenu smo osjećali da je prednost na našoj strani što je utakmica dulje trajala. Isplatilo se gledati do kraja - kazao je za DAZN.

- Znali smo da se obje momčadi mogu biti opasne, Bayern visokim presingom, Real Madrid brzim tranzicijama. Loše smo započeli, a onda smo ponovno primili gol iz slobodnog udarca i kontranapada. Prvo poluvrijeme je bilo užurbano. Drugo poluvrijeme je bilo mirnije, imali smo više kontrole i na kraju uspjeli pobijediti. Ne mislim da smo večeras odigrali vrhunsku utakmicu. Nije to bila naša najbolja utakmica. Ali, naravno, oduševljeni smo pobjedom - dodao je.

- Znali smo da će biti komplicirano, Real Madrid je vrlo velika momčad i ima puno iskustva u ovim fazama igre. Presretan sam nakon pobjede, to je ono što smo tražili od početka - istaknuo je Luis Diaz.

Bayern Munich - Real Madrid
Foto: Sven Hoppe/DPA

Nijemac u redovima španjolskog sastava Antonio Rudiger nije bio raspoložen za izjave.

- Najbolje je da večeras ne govorim ništa - kazao je prošavši kroz mix zonu.

- Ovo je bila šala - samo je dobacio Jude Bellingham.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

