Konferencija koja spaja sport i tehnologiju: Gostovat će velikani hrvatskog sporta...

Jesam li ja otac ili trener? Mogu li sportaši imati uspješnu karijeru i nakon sporta? To su samo neka od pitanja na koja će pokušati odgovoriti velika imena hrvatskog sporta i međunarodni stručnjaci na konferenciji Sport Innovest 2025, koja će se održati 29. i 30. listopada u zagrebačkom Mozaik Event Centru.

Na panelu Otac i/ili trener? Uspješni treneri i očevi vrhunskih sportašica, Joško Vlašić i Patrik Koščak govorit će o složenom odnosu roditelja i trenera i granicama između roditeljske podrške i trenerskih zahtjeva u razvoju mladih sportaša na putu prema vrhunskom sportu. Može li se istovremeno odgajati uspješnog sportaša i sretno dijete?

Karijera nakon sporta tema je panela na kojem će Blanka Vlašić, Ivica Kostelić i Josip Pavić otkriti u kojoj mjeri uspjeh na sportskim terenima ostavlja trajne tragove i nadahnjuje sportašice i sportaše da budu jednako uspješni i u svojim karijerama nakon sportskih. Razgovarat će i o tome kako su vrijednosti stečene u sportu – predanost, disciplina i upornost – postale temelj njihovih novih profesionalnih uloga.

Posebno zanimljiv bit će razgovor Blanke Vlašić s jednim od najuspješnijih atletskih menadžera, Danielom Wessfeldtom. Wessfeldt će na primjeru najpoznatijeg atletičara kojeg predstavlja, trenutno najveće zvijezde svjetske atletike i ponajboljeg svjetskog sportaša, Armanda Duplantisa, objasniti kako upravljati karijerom vrhunskih sportaša i izgraditi sportski brending.

Uz brojna druga zanimljiva predavanja i panele, legendarni rukometni trener i tvorac najvećih uspjeha hrvatske reprezentacije, Lino Červar, promovirat će svoju knjigu Put do vrha i tajne uspjeha u kojoj, između ostaloga, otkriva i kako se hrvatska reprezentacija pripremala za Svjetsko prvenstvo u Portugalu i Olimpijske igre u Ateni.

Više o ostalim temama konferencije Sport Innovest 2025 pogledajte na https://sportinnovest.com/program/