'Konobarila sam 10 sati pa na trening. Mislili su da sam luda'

ŽELI BITI TRENERICA Nogomet mi je prva ljubav, iako nisam imala podršku roditelja, kaže Mia Kalašić. Igra u Italiji, s dečkom gleda utakmice, ne obazire se na dobaivanja i ne skida dres kad zabije gol

<p>"Roditelji su mislili da ću odustati nakon prvog faula, nakon prvog duela, da ću reći kako to nije za mene. Nadali su se tome cijelu gimnaziju i fakultet, ali nisam se dala. Nedostajala mi je njihova podrška na početku karijere."</p><p><strong>Mia Kalašić</strong> (23) plavuša je sa zaraznim osmijehom, a najveću ljubav dijeli prema nogometnoj lopti i svakodnevno razbija predrasude kad je sport u pitanju.</p><h2>Tenis je bio preskup</h2><p>Zagrepčanka s adresom u Bergamu život je posvetila nogometu. I dok su djevojčice njezinih godina češljale kosu Barbikama i šminkale se, ona je ganjala loptu i slagala Lego kockice. </p><p>- Nogomet je uvijek bio moja prva ljubav. Dugo sam trenirala tenis, no zbog loše financijske situacije počela sam s nogometom. Trener tenisa mi je kupio prve kopačke, bijele Lotusice s crvenim detaljima - prisjeća se Mia.</p><p>Danas su joj i roditelji velika podrška.</p><p>- Prošla sam fazu da moja obitelj nije odobravala nogomet. Zbog toga želim da djevojčice shvate da nogomet nije muškobanjast. Sport je sport i može ga trenirati tko god želi.</p><p>S 13 godina zaigrala je u Dinamu, čije utakmice obavezno gleda i danas. </p><p>- Iz Zagreba sam i taj grb mi puno znači. Jedno sam vrijeme nosila i kapetansku traku, neopisivi je to ponos - priča nam Mia, koja je zbog nogometa odustala od studija kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. </p><p>- Želim biti trenerica i prenositi svoje znanje. Trenutačno sam na nogometnoj akademiji - govori Mia, koja je u siječnju potpisala za Orobicu iz Bergama. Sve je išlo idealno do pandemije korona virusa. Tad je ostala zatočena u Italiji dva i pol mjeseca, a u zadnji čas je uspjela pobjeći iz Lombardije u Milano, gdje je s prijateljicom bila u karanteni. </p><p>- Napravile smo kućnu mini teretanu i vježbale. Situacija je bila užasna, a teško mi je palo što sam odvojena od roditelja. No radi njihova zdravlja i bolje je da se nisam odmah vraćala u Hrvatsku.</p><h2>Uzor je Cristiano Ronaldo</h2><p>Mia je imala ozljede koljena, zglobova, a priznaje kako je tu glava odigrala najvažniju ulogu. </p><p>- Nisam dovoljno strpljiva da jednu ozljedu zaliječim pa krenem dalje. To je krpanje iz godine u godinu. </p><p>Dok nije potpisala prvi veći ugovor, Mia je konobarila. Jurila je s ruksakom na leđima s posla na trening, a volja i želja za uspjehom bili su jači od umora i bolova. </p><p>- Radila sam u Gajnicama u jednom bistrou. Bilo je jako naporno. Radila sam smjene i po deset sati pa ruksak na leđa i na trening. Mislili su da sam luđakinja. Šef i šefica su mi rekli da nikad nisu vidjeli nekog toliko upornog - govori Mia koja igra poziciju krila, a kao svoje atribute najviše ističe brzinu i udarac iz daljine. </p><p>Golove si, kaže, ne broji jer važnije su pobjede.</p><p>- Ne skidam dres u slavlju kad zabijem, radije 'sačuvam' taj žuti karton za neki faul, ha, ha!</p><p>Uzor joj je <strong>Cristiano Ronaldo</strong>, a unatoč tome što rodna raspodjela kad su sportovi u pitanju i dalje postoji, mlada nogometašica smatra kako se može dobro živjeti od ženskog nogometa. </p><h2>Ugovori sve bolji</h2><p>- Naravno da to nije ni blizu ugovora iz muškog svijeta, ali iz sezone u sezonu je sve bolje. Cijeli nogomet napreduje pa tako i ženski. Vjerujem kako će to kroz nekoliko godina biti na sasvim drugoj razini - smatra Mia, koja s dečkom rado gleda nogometne utakmice.</p><p>U sretnoj je vezi već dvije i pol godine te priznaje kako je sretna što ima veliku podršku dečka. </p><p>Zbog atraktivnog izgleda navikla je na dobacivanja s tribina.</p><p>- Ne obazirem se na to - kaže samouvjereno. </p><p>Ove se godine odlučila okušati i u nečem novom pa se tako prijavila na izbor za Miss sporta. </p><p>- Nemam što izgubiti. Jedan je život i ne želim ni za čim žaliti - zaključuje Mia Kalašić.</p>