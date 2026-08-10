Kontrolor suđenja o situacijama s Poljuda: 'Normalna pozicija ruku kod skoka, sve je čisto...'

Sudačke odluke Matea Ercega s Poljuda i jutro nakon su glavna tema. Hajduk i Istra odigrali su 2-2, gosti si u 95. minuti zabili i došli do vrijednog boda, a u dvije su situacije tražili penal. Sudac Erceg nije pokazao na bijelu točku, Istra se oglasila videom na društvenim mrežama, a što kaže struka?

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Istra 1961 2-2

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Hajduk - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Za Dalmatisnki portal govorio je savezni sudac, a sada kontrolor suđenja Tomislav Kujundžić Lujan.

- Utakmica u kojoj Erceg nije imao previše teških situacija, mirno je privedena kraju. U skladu sa svojim renomeom, velikom količinom trke i osjećajem za igru, pokazao je zašto spada u elitnu skupinu sudaca - započeo je.

Obrazložio je zašto smatra da je Erceg sve napravio kako treba.

- U 63. minuti nije bilo elemenata za kazneni udarac između Silića i Maurića, tu je mogao biti suđen prekršaj na Siliću zbog guranja s leđa u skoku. Samo minutu kasnije Miettinen može biti sretan jer je dobio samo žuti karton za start na Šotičeku. Visoko podignuta noga, velika brzina i udarac iznad zgloba kriteriji su koji se uzimaju u obzir i za isključenje. Gol Hajduka za vodstvo od 2:1 dolazi nakon ispravne procjene kako Livaja nije u zaleđu, što je u konačnici i potvrđeno nakon kratke VAR provjere - rekao je pa dodao:

- U 89. minuti bih skok Van Hoorenbeecka ocijenio kao običan, ruke su u normalnom položaju kod skoka, nema trzaja prema glavi Jaganjca, po meni sve ispravno. U 90. minuti opravdano je opomenut i trener gostiju zbog neprimjerenog gestikuliranja i prigovaranja na odluku sudačkog tima, a u 90+5 je pogodak Istre 1961 postignut iz dozvoljene pozicije. Sve u svemu, utakmica nije bila preteška za suđenje.